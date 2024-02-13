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Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону в год 90-летия писателя
Торжественная церемония открытия памятника в год 90-летия со дня рождения писателя и сатирика Михаила Жванецкого состоялась в Ростове-на-Дону, в ней приняли участие помощник президента России Игорь Левитин и губернатор Ростовской области Василий Голубев, супруга и сын писателя.
Как сообщил источник ТАСС, памятник из бронзы изготовлен Ростовским заводом художественного литья «Братья Костевы» и установлен на улице Пушкинской.
По словам Левитина, Одесса и Ростов были и всегда будут городами-друзьями. Он добавил, что баржа – это была любимая пора Жванецкого, когда он заканчивал свой сезон и собирал друзей. Это было в Одессе, а потом это все перешло в Ростов. Левитин также поблагодарил ростовчан, друзей и поклонников писателя за то, что последние годы жизни провел в Ростове, и «то, что сегодня открыт этот памятник, это знак большого уважения этому человеку».
Как отметил глава региона Василий Голубев, сквер, где установлен памятник, станет излюбленным местом встреч для ростовчан и гостей города, и он действительно любил ростовчан, потому что, как он говорил, здесь у него было первое самостоятельное выступление.
В завершение участники церемонии возложили цветы к памятнику.
Напомним, 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик и исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий.