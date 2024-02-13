Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону в год 90-летия писателя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, памятник из бронзы изготовлен Ростовским заводом художественного литья «Братья Костевы» и установлен на улице Пушкинской.

По словам Левитина, Одесса и Ростов были и всегда будут городами-друзьями. Он добавил, что баржа – это была любимая пора Жванецкого, когда он заканчивал свой сезон и собирал друзей. Это было в Одессе, а потом это все перешло в Ростов. Левитин также поблагодарил ростовчан, друзей и поклонников писателя за то, что последние годы жизни провел в Ростове, и «то, что сегодня открыт этот памятник, это знак большого уважения этому человеку».

Как отметил глава региона Василий Голубев, сквер, где установлен памятник, станет излюбленным местом встреч для ростовчан и гостей города, и он действительно любил ростовчан, потому что, как он говорил, здесь у него было первое самостоятельное выступление.

В завершение участники церемонии возложили цветы к памятнику.

Напомним, 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет скончался писатель-сатирик и исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий.