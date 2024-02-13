Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.2 комментария
Черноморский флот отработал уничтожение мин в море
В Черноморском флоте отработали уничтожение мин в море в условиях опасности со стороны ВСУ
Экипажи Черноморского флота провели учения по обнаружению и уничтожению мин на маршрутах торгового судоходства в акватории Черного моря в условиях опасности со стороны украинской армии, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Из сообщения следует, что в условиях реальной минной опасности тральные силы флота осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря, передает ТАСС.
Также в ведомстве заметили, что экипажи тральщиков ЧФ отработали тактику по форсированию и уничтожению минных заграждений в дневное и ночное время.
Ранее учения по уничтожению мин в акватории Черного моря прошли в январе. До этого корабли Черноморского флота выполнили стрельбы в акватории Черного моря.