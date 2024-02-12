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    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    Нарышкин: G7 назначит на Украине наместника для контроля за Зеленским
    Россия ввела санкции против британских ученых
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России
    Путин сообщил о завершении работы над планом социально-экономических действий
    Новый президент Финляндии рассказал о контактах с Россией
    Во Франции призвали к прекращению помощи Украине
    Осуждены снявшие скальп с жителя Подмосковья
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Правда о «Северных потоках» разобьет трансатлантическое единство

    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    6 комментариев
    12 февраля 2024, 19:52 • Новости дня

    В Подмосковье запретили ставить машины у мусорных контейнеров

    В Подмосковье появились запрещающие ставить машины у мусорных контейнеров знаки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области начали устанавливать знаки, запрещающие парковку у контейнеров для отходов, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

    Знаки с запретом парковки у контейнерных площадок позитивно оцениваются оператором, заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, передает ТАСС.

    Такие правонарушения регулярно происходят по всей России, из-за автомобилей мусоровозы не могут подъехать к контейнерам, что сбивает график вывоза. Из-за этого граждане начинают сами «наказывать» владельцев авто и сбрасывают пакеты с мусором прямо на автомобили.

    В части регионов за парковку рядом с мусорными контейнерами предусматривается штраф до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц размер составляет до 10 тыс. рублей, для юрлиц – до 30 тыс. рублей.

    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    11 февраля 2024, 21:15 • Новости дня
    Симоньян: Интервью Путина Карлсону набрало около 1 млрд просмотров

    Tекст: Ольга Иванова

    Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около 1 млрд просмотров, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    По словам Симоньян, подсчитать все просмотры трудно, потому как нужно посчитать количество просмотров на всех языках и источниках, где интервью выходило, передает РИА «Новости».

    «Я вас уверяю, что цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», – сказала она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

    По словам Симоньян, только в соцсети X и лишь на английском языке интервью набрало 180 млн просмотров.

    Ранее сообщалось, что в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) интервью за 23 часа с момента публикации посмотрели свыше 150 млн раз.

    Напомним, практически все западные СМИ охарактеризовали вышедшее интервью как «пропагандистскую победу Владимира Путина».

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    12 февраля 2024, 01:43 • Новости дня
    Собчак решила подать в суд на НТВ из-за фильмов о себе

    Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ за фильмы о ней

    Tекст: Денис Тельманов

    Блогер и журналистка Ксения Собчак заявила, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после выхода фильмов «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни».

    «Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей», – передает РИА «Новости» заявление Собчак.

    Она отметила, что увидела в фильмах «пережевывание» ее личной жизни, «фантазии» и публикации из ее социальных сетей.

    Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Ксению Собчак за нарушение правил банкротства на 10 тыс. рублей.

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    12 февраля 2024, 14:43 • Новости дня
    Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США
    Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Предприниматель Илон Маск возмутился тем фактом, что Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Маск назвал эту информацию «безумным уровнем цензуры», передает РИА «Новости».

    Активист Ян Майлз Чон ранее распространил информацию, что по «приказу» президента США Джо Байдена Facebook ограничил распространение на своей платформе интервью Путина Карлсону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    12 февраля 2024, 13:51 • Новости дня
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

    Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

    На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

    Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.

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    12 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

    Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой», пишет Forbes.

    Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Между тем германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

    Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.

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    12 февраля 2024, 17:57 • Новости дня
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    Карлсон сравнил Москву с американскими городами
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва является более приятным городом, чем любой в США, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

    Он признался, что для него стало шоком, что столица России намного приятнее американских городов. Карлсон добавил, что Москва, где он ранее никогда не бывал, крупнейший европейский город с 13 млн населения, передает ТАСС.

    «Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США», – сказал Карлсон, в российской столице он провел восемь дней.

    Он также оценил московское метро. Журналист пояснил, что, например, в Нью-Йорке пользоваться метрополитеном слишком опасно. «Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают в привязке к Нью-Йорку, так как там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же заключается цель лидерства», – сказал он. При этом журналист добавил, что будет продолжать жить в США.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США.

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    12 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба

    Политолог Бордачев: От нового президента Финляндии Стубба можно ожидать ухудшения отношений с Россией

    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Победа Стубба на выборах президента Финляндии приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Хельсинки. Будущий глава республики – проевропейский политик, ориентированный на глобалистскую повестку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов.

    «Александр Стубб – не национальный, а проевропейский политик. Он глобалист, который, судя по всему, видит свое дальнейшее будущее на руководящем посту какой-нибудь международной корпорации, желательно американской. Это сыграет свою роль в его поведении на посту главы государства», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, ранее озвученные заявления Стубба о намерении прекратить поддерживать отношения с Россией после избрания – это не просто предвыборные обещания. Поэтому мы можем ожидать дальнейшего ухудшения отношений Хельсинки и Москвы. Даже те возможности диалога, которые сохранялись при прошлом руководстве, скорее всего, будут закрываться. Также следует ожидать, что новая власть в меру своих возможностей продолжит поставлять вооружение на Украину», – подчеркнул политолог.

    Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%. Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Напомним, в рамках своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что в случае победы на выборах не станет взаимодействовать с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится. «В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», – отметил он. Кроме того, политик подчеркивал, что Москва сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

    Как указывает ТАСС, избранный президент является давним сторонником присоединения Финляндии к НАТО, углубления евроинтеграции и расширения ЕС, а также установления прочных связей с США. Он приветствует размещение войск альянса в стране, но при этом подчеркивает, что ответственность за защиту территории государства лежит на Финляндии, и предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих.

    Что касается контактов с Москвой, он поддерживает закрытие границы с Россией, а также отрицательно относится к ее присутствию в Совете Безопасности ООН, высказывается за реформу этого органа. Стубб убежден, что Кремль проиграл на Украине. Последняя, по его мнению, непременно станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

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    12 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о случаях перехода украинской элиты на сторону России

    СВР: Случаи перехода представителей украинской элиты на сторону России есть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опасения Запада о переходе представителей киевской элиты на сторону России оправданы, такие случаи уже есть, говорится в заявлении главы Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро службы.

    По его словам, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны представителей киевской элиты, которые могут перейти на сторону будущих победителей, то есть России, и такие опасения вполне оправданы – первые уже пошли, передает ТАСС.

    Глава СВР пояснил, что соответствующие опасения оппонентов Москвы появились при обсуждении темы назначения «спецпосланника» Запада по Украине, а в расчет принимался тот факт, что в условиях, сложностей с проведением мобилизации, все более тяжелого положения на фронте и заминок с получением западной военной помощи украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО.

    Ранее член Сената США от правящей демпартии Крис Мерфи заявил, что, не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России.

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    12 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Подпольщики в Николаеве рассказали о последствиях ударов по городу

    Подполье: ВС России нанесли удары по судостроительному заводу и двум портам в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в ночь на воскресенье нанесли удары по двум портам в Николаеве, были поражены Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие «Зоря-Машпроект», заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что всего николаевцы насчитали 10 «прилетов» в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Поражены Морпорт и порт Ольвия, а еще были удары по Черноморскому судостроительному заводу в стороне Каботажного спуска, передает РИА «Новости».

    Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», который входит в военно-промышленный государственный холдинг «Укроборонпром» и производит газотурбинное оборудование для военных кораблей. По словам Лебедева, на завод были завезены рабочие с Западной Украины, «оборонная часть» предприятия была окружена блокпостами.

    Подпольщик рассказал, что больницы в Николаеве заполнены, тела «простых» солдат ВСУ складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом.

    Кроме того, Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области, рассказал, что ВС России нанесли удар по узловой станции Александрия, где были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники.

    Ранее Лебедев сообщил, что на востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского.

    Напомним, российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины.

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    12 февраля 2024, 03:29 • Новости дня
    В Мариуполе обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах

    В мариупольской больнице обнаружили документы о тестировании лекарств на младенцах в 2008-2016 годах

    Tекст: Денис Тельманов

    Документы, свидетельствующие об испытаниях лекарств на пациентах, в том числе младенцах, были обнаружены при восстановлении больницы №7 Мариуполя в подвале здания.

    В документах, датируемых 2008-2016 годами, упоминаются такие компании, как Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), Celltrion (Южная Корея), Novatris International AG (Швейцария, США), IQVIA (бывшая Quintiles and IMS Health Inc, США, Великобритания), Sanofi (Франция), Galapagos NV (Бельгия), Janssen Pharmaceuticals (сейчас Johnson & Johnson Innovative Medicine, Бельгия), Abbott Laboratories (США), Covance (сейчас Labcorp Drug Development, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и подразделение компании Samsung, которое производит медицинское оборудование, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что в списке пациентов, которым вводился один из препаратов, были младенцы до года – в перечне фамилий в строке «возраст» стояло «0». Кроме того, судя по этому списку, препарат вводился и детям в возрасте от одного года до 11 лет.

    На людях испытывали препараты под номерами, без названий. В частности, в белых конвертах был обнаружен препарат под номером GLPG0634-CL-203.

    Согласно документам, первичной целью исследований было оценить эффективность препарата в отношении доли пациентов, достигших ответа на него по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

    Весной 2022 года министерство обороны России обнародовало сведения о том, что в 2019-1021 годах ученые из США проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 Харькова.

    Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении.

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    12 февраля 2024, 01:55 • Новости дня
    Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО

    Британский авианосец HMS Prince of Wales застрял в порту Портсмута перед учениями НАТО

    Британский авианосец сломался в порту перед учениями НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.

    Задержка возникла в последний момент, когда в портсмутской гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что британские военные отказались называть причины инцидента и заявили, что авианосец покинет порт «в ближайшее время».

    У второго британского авианосца HMS Queen Elizabeth 4 февраля во время «плановой проверки» перед выходом на учения были выявлены «серьезные проблемы» с валом правого гребного винта.

    В августе 2022 года у HMS Prince of Wales сломался гребной винт, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте, чтобы принять участие с американскими и канадскими военными в учениях у берегов США.

    Ранее сообщалось, что поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота.


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    12 февраля 2024, 15:36 • Новости дня
    Россия ввела санкции против британских ученых

    МИД: Россия вводит ответные санкции против 18 граждан Британии

    Россия ввела санкции против британских ученых
    @ Simon Belcher/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона и демонизацию им нашей страны вводит санкции против 18 граждан Великобритании, заявил МИД РФ. Среди них представители научно-академического сообщества Великобритании.

    В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что Лондоном «активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве». По этой причине Москва решила включить в российский «стоп-лист» ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании.

    «Русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране», – говорится в заявлении МИДа.

    Под ограничительные меры попали, в частности, замминистра обороны Британии Джеймс Картлидж, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит, глава национальных киберсил Великобритании Тимоти Дэвид Нил-Хоупс, спецпредставитель премьер-министра Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич и другие.

    Санкции также введены против четырех представителей Оксфордского университета, а также представителей Кембриджского университета, Лондонского университета, университета Северной Каролины в Чэпел Хилл (США), Гарвардского университета (США) и Международного центра исследований в области обороны и безопасности (Эстония).

    В декабре власти Британии ввели санкции в отношении российского «Новикомбанка» – опорного банка Ростеха.

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    11 февраля 2024, 21:39 • Новости дня
    На Украине предложили внести останки Столыпина в список на обмен с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Останки бывшего председателя Совета министров России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, похороненного на территории Киево-Печерской лавры, нужно внести в список обмена с Россией, считает директор государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра», подчиняющегося Минкультуры, Максим Остапенко.

    Он считает, что прах Столыпина, как бы это ни выглядело и ни звучало, стоит внести в обменный фонд, поскольку у Украины есть «погибшие герои, живые герои,… украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ», передает ТАСС.

    В 2020 году мэр Львова Андрей Садовый предложил обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на местном Холме Славы на украинцев, отбывающих наказание в России.

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    12 февраля 2024, 16:05 • Новости дня
    Новый президент Финляндии рассказал о контактах с Россией

    Стубб: У Финляндии сохраняются отношения с Россией в вопросах границы и дипломатии

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Финляндии нет политических отношений с Россией, но страны продолжают контакты по вопросам границы и дипломатии, заявил избранный финский президент Александер Стубб.

    В ходе брифинга Стубб заявил, что не видит перспективы улучшения российско-финских отношений, «пока Россия не прекратит свою войну и агрессию на Украине», передает ТАСС.

    При этом «у Финляндии все еще есть практические отношения с Россией, например в вопросах границы и дипломатии», добавил он.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек ухудшение российско-финских отношений после избрания Стубба новым президентом Финляндии.

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    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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