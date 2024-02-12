Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.5 комментариев
В Калифорнии произошло 11 землетрясений
Серия из одиннадцати землетрясений зафиксирована в Калифорнии менее чем за час, свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).
Как указали в USGS, первый подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксировали в 8:36 по времени UTC (11:36 мск). Его очаг находился в трех километрах от калифорнийского города Эль-Сентро, на глубине 18,9 километра, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сразу за первым землетрясением произошло еще десять подземных толчков. Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,1, которое произошло в штате Оклахома.