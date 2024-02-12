Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
Глава МИД Украины попал в больницу после укуса собаки
Главу МИД Украины Кулебу покусала собака, он попал в больницу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попал в больницу из-за нападения «большой чужой собаки», которую выгуливали без поводка.
Кулеба в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признана в России экстремистской) разместил фото окровавленной ноги, и сообщил, что после нападения собаки, ему пришлось обратиться в больницу, передает ТАСС.
С кем Кулеба гулял, он не уточнил. Известно, что у него несколько собак дома.
Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) глава МИД Украины заявил, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала боевых действий 24 февраля.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ