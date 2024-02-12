Главу МИД Украины Кулебу покусала собака, он попал в больницу

Tекст: Вера Басилая

Кулеба в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признана в России экстремистской) разместил фото окровавленной ноги, и сообщил, что после нападения собаки, ему пришлось обратиться в больницу, передает ТАСС.

С кем Кулеба гулял, он не уточнил. Известно, что у него несколько собак дома.

Ранее в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) глава МИД Украины заявил, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала боевых действий 24 февраля.