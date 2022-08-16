Захарова резко отреагировала на слова Кулебы об эмиграции семьи с Украины

ВС России поразили семь пунктов управления украинских войск

«За сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Соледара ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 182 районах», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады, а также пункт временной дислокации данной бригады в районе населенного пункта Лозовое. Уничтожено свыше 20 и ранено до 30 националистов.

В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции. Так, 14 августа южнее Артемовска ДНР на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2. Данные мины после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить. Их применение является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года», – отметил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

Уничтожены: радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в районе населенного пункта Баштанка Николаевской области, склад боеприпасов в районе Зайцево ДНР и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Владимировка ДНР и Верхнополье Харьковской области.

Также подавлены: три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артемовск, Бахмутское, Яковлевка ДНР, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области», – перечислил представитель Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка Луганской народной республики и Чаривное Херсонской области.

Кроме того, сбиты в воздухе три реактивных снаряда систем залпового огня в районах населенных пунктов Новогнатовка ДНР, Каменка и Дорошенково Харьковской области», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1743 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4328 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3307 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4902 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили на Украине более 100 наемников из Польши и Германии.

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