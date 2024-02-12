Урок «Разговоры о важном» посвятили первооткрывателям и исследователям

День Первооткрывателя приурочили к открытию 29 января 1820 года континента Антарктида героическими российскими мореплавателями под командованием капитанов Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

На занятии из цикла встреч «Разговоры о важном» студенты и школьники поговорили о современных первооткрывателях, узнали какими качествами должен обладать первооткрыватель, какие шаги нужно сделать, чтобы совершить первое открытие и как создать свой первый проект.

Выступивший перед слушателями Сагалевич на протяжении многих лет изучает мировой океан и более 500 раз погружался с научными целями, ему присвоено почетное звание «Первооткрыватель Русского географического общества».

Исследователь ответил на вопросы учащихся со всей страны. В ходе диалога доктор технических наук отметил, что для совершения открытия нужно знать, что было до тебя, а для этого нужно много учиться.

По его словам, любое открытие начинается с мечты, а настоящему первооткрывателю очень важно мечтать и находить поддержку каждой своей мечты. Также со школьниками и студентами встретился председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров, который рассказал о том, в каких направлениях «Движения Первых» могут принять участие молодые люди со всей страны.

Гуров отметил, что на сегодняшний день в «Движении Первых» 12 ключевых направлений и большое количество проектов, где школьники и студенты страны смогут найти занятие по душе.