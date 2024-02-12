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Ученые предупредили о разрастании ядовитого гриба в Сочи
Ученый КубГУ Кассанелли: В Сочи может массово разрастись ядовитый гриб
На территории Сочи может произойти массовое разрастание ядовитого краснокнижного гриба решеточника, этому может способствовать температура и влажность, предупредил старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского госуниверситета (КубГУ) Даменник Кассанелли.
Массовое разрастание этого гриба зафиксировали в мае 2023 года в сочинском парке «Дендрарий». Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани поясняла, что это могло случиться из-за теплой весны и повышенной влаги, передает РИА «Новости».
Это очень ядовитые грибы, людям нельзя прикасаться к ним. Решеточник может вырастать на разных территориях города, его можно отличить лишь по форме и цвету, предупреждения есть не везде.
Кассанелли отметил, что на побережье при нормальной погоде гриб зацветает в апреле-мае, это вид, привнесенный из-за рубежа, но он прижился в этой местности. Массовое разрастание гриба возможно в 2024 году из-за сложившихся условий для него.
На его распространение также влияют мухи, которые переносят его споры. В Сочи для решеточника наиболее благоприятные условия – на курорте есть много лесов, повышенная влажность и высокие температуры в течение года.
При этом гриб важно сохранить, он до сих пор находится под наблюдением ученых. Решеточник обладает необычной формой, ярким цветом и специфическим, «отпугивающим» запахом.
Этот гриб также произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Петербурге и на Алтае.