Ученые предупредили о разрастании ядовитого гриба в Сочи

Ученый КубГУ Кассанелли: В Сочи может массово разрастись ядовитый гриб

Tекст: Алексей Дегтярев

Массовое разрастание этого гриба зафиксировали в мае 2023 года в сочинском парке «Дендрарий». Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани поясняла, что это могло случиться из-за теплой весны и повышенной влаги, передает РИА «Новости».

Это очень ядовитые грибы, людям нельзя прикасаться к ним. Решеточник может вырастать на разных территориях города, его можно отличить лишь по форме и цвету, предупреждения есть не везде.

Кассанелли отметил, что на побережье при нормальной погоде гриб зацветает в апреле-мае, это вид, привнесенный из-за рубежа, но он прижился в этой местности. Массовое разрастание гриба возможно в 2024 году из-за сложившихся условий для него.

На его распространение также влияют мухи, которые переносят его споры. В Сочи для решеточника наиболее благоприятные условия – на курорте есть много лесов, повышенная влажность и высокие температуры в течение года.

При этом гриб важно сохранить, он до сих пор находится под наблюдением ученых. Решеточник обладает необычной формой, ярким цветом и специфическим, «отпугивающим» запахом.

Этот гриб также произрастает в Краснодарском крае, Московской области, Петербурге и на Алтае.