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Молодые политологи обсудили значение выставки «Россия» для развития науки
Молодые политологи обсудили значение выставки «Россия» для развития отечественной науки
Одной из важных миссий выставки «Россия» является популяризация науки, особенно в молодежной среде, отметили политологи в программе «Голос молодых» в студии ЭИСИ на выставке-форуме.
«Выставка «Россия» – это в хорошем смысле воронка тех достижений, возможностей и перспектив, которые есть сегодня для всех россиян, в первую очередь для молодежи», – заявил научный руководитель экспертно–аналитического центра НОП, наставник платформы «Дигория» Евгений Сженов.
Отправной точкой дискуссии стало заседание Совета при президенте по науке и образованию, которое прошло 8 февраля с участием Владимира Путина. С 2 февраля в павильоне № 57 начала работу обновленная экспозиция проекта «НАША ЛАБА» – полноценная исследовательская лаборатория для решения физических и инженерных задач. Она оснащена новейшим оборудованием, разработанным и серийно выпускаемым в России.
Молодые политологи отметили, что достижения на выставке поданы доступно, для самой широкой аудитории. В первую очередь для того, чтобы заинтересовать молодежь. А главное, что там же представлены конкретные точки входа для ребят разных возрастов: крупнейшие госкомпании, органы власти, общественные организации, такие как РДДМ «Движение первых». Масштаб выставки и концентрация достижений в стенах ВДНХ формируют уникальное восприятие у зрителей. «Наэлектризация» воздуха наукой может еще сильнее мотивировать молодежь заниматься этим направлением.
Член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Лисничая обратила внимание, что российская наука сейчас в меньшей степени страдает от «утечки мозгов», чем раньше. Это происходит благодаря системной политике и широким мерам поддержки.
Другой член клуба Ахмат Хасанов подчеркнул, что научные центры уже презентуют достижения, наработки и проводили тренинги для детей на выставке «Россия», где вся минувшая неделя была посвящена 300-летию Российской академии наук.
Сженов рассказал о существенном улучшении мер финансовой поддержки аспирантов и научных работников, в том числе в регионах. Также для них открыты серьезные карьерные перспективы, в том числе в крупных госкорпорациях, что можно отметить на примере ГК «Росатом», целенаправленно повышается продуктивность молодежных научных форумов. Эксперт считает перспективной привязку линии поддержки ученых к Году семьи в России.
Лисничая рассказала о программе «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Программа позволяет сконцентрировать ресурсы университетов для достижения национальных целей развития страны, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие вузов в социально-экономическом развитии субъектов России. Так, в этом году в программе участвуют 132 университета из 50 регионов страны.
Еще одной важной темой для обсуждения стало укрепление научного суверенитета России. Сженов привел слова президента России на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН о том, что наука находится на переднем крае обеспечения безопасности страны. Также эксперт отметил, что в текущих внешнеполитических условиях наука помогает сохранить международное общение.
Хасанов в числе составляющих суверенитета назвал позиционирование высокотехнологичной продукции на мировом рынке и борьбу за сохранение научных кадров внутри страны. Эксперт отметил высокий научный потенциал молодого поколения в России.