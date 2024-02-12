Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Не продающих валютную выручку экспортеров решили не штрафовать
В Госдуме не штрафовать экспортеров, не продающих валютную выручку
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал отмену предложения о возврате в КоАП штрафов за невыполнение обязательной продажи экспортерами иностранной валюты.
Как отметил первый зампредседателя комитета Даниил Бессарабов, действующие сейчас законодательные меры позволяют регулировать необходимые вопросы «без принудительной воли государства», передает «Интерфакс».
В октябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, обязующий отдельных экспортеров продавать иностранную валюту. В ЦБ отмечали, что этот указ необходим в качестве временной меры.