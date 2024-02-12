Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.0 комментариев
Польский генерал назвал негативные для ВСУ последствия отставки Залужного
Польский генерал Крашевский: Отставка Залужного может негативно сказаться на боевом духе ВСУ
Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ показала «определенную слабость» Украины, и это повлияет на боевой дух украинских военнослужащих, считает бывший начальник департамента по надзору за ВС в Бюро нацбезопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский.
Крашевский в эфире радиостанции RMF FM отметил, что украинские солдаты видели в Залужном «настоящего лидера», передает ТАСС.
Американские эксперты ранее отмечали, что увольнение Валерия Залужного свидетельствует о растущем отчаянии в Киеве.