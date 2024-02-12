Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.7 комментариев
Шефа Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии
Министр обороны США Ллойд Остин помещен в отделение интенсивной терапии центра Уолтера Рида из-за проблем с мочевым пузырем, сроки его выписки неизвестны, говорится в заявлении врачей медцентра на сайте Пентагона.
Как сообщили врачи, после нескольких обследований накануне вечером для тщательного мониторинга и поддерживающего лечения министра перевели в отделение интенсивной терапии, передает ТАСС. При этом сроки госпитализации Остина врачи не сообщают.
Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей.
В ночь на понедельник министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован из-за возникших проблем с мочевым пузырем.