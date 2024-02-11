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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин показал уровень, недостижимый нынешними западными лидерами

    Двести миллионов просмотров интервью Владимира Путина менее чем за двое суток только на аккаунте Такера Карлсона в Х прозрачно намекают, что немалая часть англоязычной аудитории вполне созрела, чтобы начать слушать Россию.

    40 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский То, что очевидно нам, оказалось невероятным на Западе

    Владимир Путин говорит просто, как бы отвечая Трампу на его предвыборные обещания: перестаньте поставлять на Украину оружие, и война прекратится за пару недель. Западный обыватель в недоумении: так кто же выходит поджигателем? Мы, что ли?

    5 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    30 комментариев
    11 февраля 2024, 09:27 • Новости дня

    Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР

    Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает источник с места событий.

    Как заявил командир подразделения, это трепетное мероприятие, потому что такое происходит не каждый день. После этого он отдал приказ устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ российские гвардейцы-десантники, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что бойцы установили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

    Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу расскзал, что российские военные в ходе активных действий в январе освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    10 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    РИА «Новости»: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Договор аренды с посольством Украины в Москве расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что МИД России ответил на угрозы Киева национализировать здание российского посольства, но в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось.

    Отмечается, что в дипломатии существует принцип взаимности, который предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

    Ранее в Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины.

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    10 февраля 2024, 20:51 • Новости дня
    Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ

    Президент Украины Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадима Сухаревского, а также представил новых заместителей начальника генштаба ВСУ.

    Зеленский в видеообращении рассказал о «продолжении перезагрузки команды управления в силах обороны». Так, заместителем главкома ВСУ Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, который будет контролировать беспилотные системы и развитие применения дронов.  Еще один заместитель Сырского полковник Андрей Лебеденко будет курировать инновации, передает ТАСС.

    Замначальника генштаба ВСУ согласован бригадный генерал Владимир Горбатюк, который будет заниматься оперативной работой, работой штабов, планированием, управлением. Другой замглавы генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Шевченко будет отвечать за логистику, а бригадный генерал Михаил Драпатый – за подготовку и тренировку военных.

    Ранее правительство Украины уволило Александра Павлюка с должности первого замминистра обороны.

    Напомним, Зеленский сообщил о назначении Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ.

    Газета ВЗГДЯД выяснила, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    10 февраля 2024, 17:13 • Новости дня
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    МИД подтвердил расторжение договора аренды участка для посольства Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Департамент городского имущества Москвы принял решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подтвердила, что в апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине, передает ТАСС.

    Представитель МИД России подчеркнула, что любые подобные враждебные шаги режима президента Украины Владимира Зеленского не останутся без адекватного ответа России, поэтому на принципе взаимности Департамент горимущества Москвы расторг аренду на земельные участки, предоставленные под украинское посольство. Захарова подчеркнула, что украинская сторона в установленном порядке об этом проинформирована.

    Ранее СМИ сообщали, что договор аренды с посольством Украины в Москве был расторгнут, как ответная мера на решение Киевского горсовета.

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    10 февраля 2024, 10:57 • Новости дня
    Танкисты группировки «Юг» показали кадры работы на Северском направлении
    Танкисты группировки «Юг» показали кадры работы на Северском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Опубликованы видеокадры, как танкисты 2-го Армейского корпуса группировки войск «Юг» поддерживают огнем наступающие штурмовые подразделения на Северском направлении, уничтожая укрепленные украинские позиции и пехоту.

    Как отметил командир танка с позывным «Алтай», у военных много работы, они занимаются поддержкой пехоты – разбирают здания укрытия и работают по живой силе противника, передает РИА «Новости».

    Командир танкового батальона с позывным «Брест» отметил надежность, точность и неприхотливость боевой машины Т-62, на которых выполняет боевые задачи его батальон.

    Ранее сообщалось, что российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях.

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    11 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Киев заявил о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры после прекращения зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    С момента прекращения зерновой сделки на Украине в результате взрывов повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

    Как заявил Кубраков, по «временным коридорам» в Черном море Украина переправила свыше 22 млн тонн грузов, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют.

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    11 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    Орбан назвал «лучшую перспективу» для Украины

    Орбан счел роль буферной зоны между Россией и Западом «лучшей перспективой» для Украины

    Орбан назвал «лучшую перспективу» для Украины
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины «лучшей перспективой» стала бы роль буферной зоны между Россией и Западом при гарантиях безопасности, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем указал, что в противном случае «Украина потеряет свою страну». Он пояснил, что «нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте». Премьер-министр Венгрии выразил уверенность, что «Россия никогда не примет такого члена ЕС и НАТО, как Украина, у себя на пороге», передает ТАСС со ссылкой на Presse.

    Украинский конфликт не закончится в 2024 году, но Будапешт будет делать все возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров, сказал Орбан. При этом Орбан признал, что Евросоюз не в состоянии дать Украине достаточно ресурсов для победы над Россией и не исключил, что Украина может «потерять еще больше территории и даже» потерпеть поражение в конфликте.

    По его мнению, проблема в отношениях России и ЕС заключается в том, что европейцы «недостаточно сильные, чтобы россияне воспринимали» их «всерьез». «Дело не в доверии, наша проблема в отсутствии силы», – сказал он, добавив, что «это игра вокруг власти». Орбан призвал ЕС продемонстрировать «силу» и ясно дать понять России, что ЕС осознает наличие интересов с обеих сторон. По его мнению, «на такой основе можно заключать соглашения».

    Премьер считает, что Украина не дает ЕС «никакой дополнительной безопасности», ведь большая часть стран Европы уже входит в НАТО и «нет никакой опасности, что Россия нападет на члена НАТО». Орбан заявил, что в отличие от Венгрии в 1956 году Украина сейчас «не защищает Европу».

    Орбан сказал, что Россия не рассматривает «украинцев как партнеров» и намерена «вести переговоры только с Соединенными Штатами». «А если мы будем умелыми, то, возможно, и с Европой. Самая большая опасность для Европы – это соглашение об архитектуре безопасности на нашем континенте между Россией и Америкой, через голову Европы», – заявил он.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    10 февраля 2024, 14:58 • Новости дня
    ВМФ России отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Силы российского Военно-морского флота сорвали попытку террористической атаки полупогружными безэкипажными катерами на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря, сообщили в Министерстве обороны России.

    Патрульные корабли и авиация ВМФ России уничтожили один безэкипажный катер огнем из артиллерийских установок, остальные – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, гражданские транспортные суда и корабли ВМФ России повреждения не получили, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее сообщалось, что украинский дрон направлялся в сторону Крыма и был уничтожен из штатного вооружения российского патрульного катера.

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    10 февраля 2024, 21:47 • Новости дня
    Россия передала Канаде запрос о выдаче нациста Гуньки

    Посол России сообщил о передаче Канаде запрос о выдаче нациста Гуньки

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России передало канадской стороне 19 декабря 2023 года запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки, сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат уточнил, что нота в МИД Канады была передана 19 декабря 2023 года, в ней указано, что СК России возбудил против Гуньки уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы, передает ТАСС.

    Степанов отметил, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, но есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года. По словам посла, сам Гунька признался, что добровольно вступил в СС и, значит, совершал все эти преступления. Вопрос в том, будет ли он наказан в Канаде.

    Как отметил дипломат, Россия просит Минюст Канады после рассмотрения обращения дать ответ о результатах изучения предоставленных документов.

    Ранее министерство юстиции Канады отказалось сообщать, получило ли запрос российской прокуратуры на экстрадицию нациста Гуньки.

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

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    10 февраля 2024, 15:11 • Новости дня
    Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2 190 человек

    Минобороны: Потери ВСУ на Донецком направлении за неделю превысили 2 190 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Общие потери украинских военных за неделю на Донецком направлении превысили 2 190 военнослужащих. ВС России отразили за этот период 26 атак ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения Южной группировки войск отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа в ДНР.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка в ДНР.

    Уточняется, что потери ВСУ составили более 2 190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град».

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    10 февраля 2024, 15:19 • Новости дня
    Российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

    Минобороны: Российские войска за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Министерстве обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, были поражены производственные мощности предприятий по производству и ремонту самолетов, БпЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к РСЗО.

    Кроме того, уничтожены пункты дислокаций ВСУ, националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цели ударов достигнуты.

    Напомним, утром 8 января сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком и других городах Украины.

    Кроме того, ВС России нанесли удар на востоке Харьковской области по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского.

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    10 февраля 2024, 20:30 • Новости дня
    Сальдо сообщил об уничтожении 26 украинских дронов за сутки в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Херсонской области за минувшие сутки нейтрализовали 26 дронов, в районе Очакова «Ланцетом» уничтожен автомобиль с пехотой, потери ВСУ составили до 80 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо сообщил, что группировка «Днепр» уничтожила за сутки до 80 солдат ВСУ, шесть орудий и минометов, семь автомобилей, три лодки, сбито и подавлено 26 БПЛА.

    Губернатор отметил, что артиллерия группировки войск «Днепр» нанесла удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Кроме того, штурмовая авиация успешно применяла ФАБ, нанесла удары по семи пунктам временной дислокации врага. По словам Сальдо, в районе Очакова «Ланцетом» уничтожен автомобиль с пехотой.

    Ранее Сальдо сообщил, что российские военные увеличили в последние сутки зону поражения украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    10 февраля 2024, 15:06 • Новости дня
    Российская ПВО за неделю сбила два самолета ВСУ, 34 снаряда РСЗО и 488 дронов

    Минобороны: ПВО России за неделю сбила МиГ-29 и Су-25 ВСУ, 34 снаряда РСЗО и 488 беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    В течение недели российские военные сбили самолеты МиГ-29 И Су-25 ВСУ, 34 реактивных снаряда систем залпового огня, в том числе HIMARS, Vampire, а также 488 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Vampire», «Ураган» и «Ольха», а также 488 беспилотных летательных аппаратов.

    На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая Балка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

    Потери ВСУ составили более 245-ти военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS. В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 570 самолетов, 265 вертолетов, 12166 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18419 единиц специальной военной автомобильной техники.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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