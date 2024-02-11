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Тульские десантники установили флаг России в освобожденном Веселом в ДНР
Тульские десантники водрузили российский флаг в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР, передает источник с места событий.
Как заявил командир подразделения, это трепетное мероприятие, потому что такое происходит не каждый день. После этого он отдал приказ устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ российские гвардейцы-десантники, передает РИА «Новости».
Он добавил, что бойцы установили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.
Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу расскзал, что российские военные в ходе активных действий в январе освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.