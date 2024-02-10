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    Киргизии предстоит отказать США
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
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    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Трюдо уклонился от ответа на вопрос о приглашении нациста Гуньки в парламент
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    6 комментариев
    10 февраля 2024, 08:23 • Новости дня

    Шойгу: Для дронов-камикадзе отрабатывается автоматическое наведение на цель

    Глава Минобороны Шойгу: Для дронов-камикадзе отрабатывается автоматическое наведение на цель

    Tекст: Александра Юдина

    Для дронов-камикадзе России отрабатывается система автоматического наведения на цель, сообщил в ходе проверки предприятий-производителей беспилотников в Удмуртии глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министру показали новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло», в данный момент отрабатывается система автоматического наведения.

    Отмечается, что система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведния, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель.

    Шойгу отметил, что с помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания.

    Также министру показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников.

    Известно, что концерн «Калашников» увеличит выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела» в два раза.

    Кроме того, разработчик «Ланцетов» продемонстрировал Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.

    9 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам

    Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам

    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соседка родителей Александра Сырского, проживающих во Владимире, рассказала, что новый главком ВСУ признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев, которые сидят с ним в одном штабе.

    Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.

    Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

    Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.

    Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

    Коментарии (26)
    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 19:37 • Новости дня
    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ

    Политолог Лизан: Назначение Сырского делает Зеленского лично ответственным за положение дел на фронте

    Политолог: Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Критика в адрес Александра Сырского позволит западным странам отмежеваться от возможных поражений ВСУ, возложив ответственность за них на Владимира Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Иван Лизан. Ранее назначение Сырского на пост главкома ВСУ вызвало волну критики в западных СМИ.

    «Западные лидеры прекрасно понимают, что текущий конфликт складывается не в пользу Украины. ВСУ давно не достигали ярких и значимых побед, в связи с чем США и пытаются постепенно отмежеваться от офиса Зеленского хотя бы в информационном плане. Думаю, именно этим и объясняются холодные комментарии американских СМИ о назначении Сырского на должность главнокомандующего», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Западные издания активно обсуждают фигуру Залужного. Называют его героем и одним из лучших генералов современности. В отношении его преемника высказываются более сдержанно или критически, при этом отмечая, что его приход на руководящую должность – инициатива президента Украины. Таким образом, Вашингтон пытается снять с себя ответственность за будущие провалы ВСУ», – отмечает собеседник.

    «Тот факт, что Сырский является общеизвестным протеже Зеленского, может принести руководству страны серьезные проблемы в будущем. СМИ часто писали о его безоговорочной лояльности действующей власти. Более того, его назначение целиком и полностью связывают с единоличным решением Зеленского. Для него слабый генерал удобен», – подчеркивает он.

    «Соответственно, все ошибки нового главнокомандующего будут восприниматься как промахи самого президента. В такой ситуации откреститься от проблем на фронте не получится. Ситуация сложилась таким образом, что в глазах мировой общественности и населения Украины Зеленский лично поручился за профессионализм Сырского», – считает эксперт.

    «При этом данное назначение, скорее всего, упростит коммуникацию ВСУ с западными странами. Залужный был крайне амбициозным человеком, прямое общение которого с Вашингтоном и НАТО в определенный момент стало опасным для Зеленского. Именно поэтому руководство страны и не позволяло в последнее время экс-главкому идти на контакт с иностранными державами», – указывает политолог.

    «Сырский в этом плане выглядит куда более компромиссной фигурой. Он не станет перечить политическому руководству страны. Если же ему потребуется передать США какую-либо информацию в срочном порядке, то он, думаю, обратится к Умерову, который также зачастую контактирует с западными государствами от лица Зеленского», – резюмирует Лизан.

    Ранее телеканал CBS News выразил мнение, что преемнику Залужного будет достаточно трудно найти взаимопонимание в общении с НАТО и Вашингтоном. Отмечается, что Сырскому придется налаживать отношения с партнерами в условиях, когда «ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского».

    При этом в целом западные СМИ сильно критикуют нового главкома ВСУ. Издание Politico характеризует его в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Подчеркивается, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    9 февраля 2024, 15:05 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    Российские войска улучшили положение на Донецком и Краснолиманском направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на Донецком и Краснолиманском направлениях, также они поразили несколько украинских подразделений, сообщило российское Министерство обороны.

    Подразделения Южной группировки поразили живую силу и технику 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ у Красного, Кирово, Белогоровки, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены две атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Поражены два пункта управления дронами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила две атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной бригады, 5-й бригады нацгвардии Украины у Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Там ВСУ потеряли до 290 человек, три бронемашины и семь автомобилей.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 30-й, 44-й механизированных бригад и 18-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 185 человек и американское орудие М119.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны у Приютного (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР). Украинская сторона потеряла там более 190 человек, два танка и гаубицу «Мста-Б».

    На Херсонском направлении поражены подразделения 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Тягинки и Михайловки (Херсонская область). ВСУ потеряли до 50 человек и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

    Средства ПВО за сутки перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также уничтожены 97 украинских дронов.

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    9 февраля 2024, 18:23 • Новости дня
    Найдено письмо матери Сырского к своему погибшему во время ВОВ отцу
    Найдено письмо матери Сырского к своему погибшему во время ВОВ отцу
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Сырская пишет, что до войны еe отец работал водителем на автобазе «Моспочтамта», ушел на Ленинградский фронт добровольцем, пропал без вести в начале войны в 1941 году, пишет RT.

    О гибели отца семья узнала от его товарища, который пришел в мае 1945 года к ним и рассказал, как все произошло. «Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», – пишет Сырская, обращаясь к отцу.

    На ваш взгляд
    Как отставка Залужного отразится на боеспособности ВСУ?




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    11 комментариев


    Ранее брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 15:29 • Новости дня
    Во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО, двое исполнителей уже арестованы, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

    Врадий заявила, что подозреваемый в организации поджога дома участника СВО задержан при попытке бегства, сейчас с ним работают следователи, в ближайшее время они попросят суд об аресте фигуранта, передает РИА «Новости».

    По ее словам, все задержанные сообщники уже арестованы, им предъявлено обвинение с учетом собранных доказательств по тяжким статьям, в том числе в покушении на убийство. В ближайшее время дело будет передано в Центральный аппарат СКР по поручению Александра Бастрыкина.

    Ранее сообщалось, что двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

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    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    29 комментариев

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 23:33 • Новости дня
    Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

    Украинский морской дрон уничтожен патрульным катером Черноморского флота России

    Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В юго-западной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Украинский дрон направлялся в сторону Крыма и был уничтожен из штатного вооружения российского патрульного катера, сообщило Минобороны в Telegram.

    Накануне сообщалось, что дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Крымом украинский беспилотник самолетного типа.

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    9 февраля 2024, 22:43 • Новости дня
    Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ

    Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Сергей Шаптала уволен с поста начальника Генштаба вооруженных сил Украины, его место займет Анатолий Баргилевич, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что «провел замену руководителя» Генштаба. Он поблагодарил Шапталу «за службу в течение двух лет» с начала специальной военной операции России на Украине. Отмечается, что Баргилевич назначен начальником Генштаба «по предложению главкома Александра Сырского». Прежде Баргилевич командовал силами территориальной обороны.

    Также Зеленский сообщил, что Сырский представил кандидатуры своих заместителей. В ближайшее время будут подписаны указы об их назначении, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, который известен на Украине как «Бахмутский мясник» и «Совковый генерал». Прежде Сырский командовал Сухопутными силами ВСУ.

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    10 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных

    Подоляк заявил об участии в боях 200–300 тыс. из 1 млн мобилизованных

    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В вооруженные силы Украины мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк заявил, что «мобилизация, ротация и демобилизация – это пробел, который нужно решить». По его словам, военкоматы должны работать «немного иначе», передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского он заявил, что «практически миллион сегодня мобилизованных», из них 200–300 тыс. были на фронте, «остальные были очень далеко» от боевых действий, передает ТАСС.

    Подоляк считает, что новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому необходимо устроить аудит военнослужащих и определиться с необходимым количеством военных. Подоляк сказал, что мобилизация не может быть одномоментной, она должна вестись постоянно. По его словам, в рамках «феномена справедливости» требуется определить, кто и каким образом будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

    По словам Подоляка, за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. Он указал, что уволенный с поста главкома ВСУ Валерий Залужный этого не делал.

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

    Коментарии (2)
    10 февраля 2024, 06:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области

    Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Брянской области

    Украинские беспилотники уничтожены над территорией Брянской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотника над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытку осуществить террористическую атаку, используя беспилотники самолетного типа.

    Накануне сообщалось, что ПВО перехватила и уничтожила за ночь 19 украинских дронов над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря.

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    10 февраля 2024, 07:28 • Новости дня
    Российский истребитель уничтожил ЗРК С-300 ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении истребителем Су-35С украинского ЗРК С-300

    Российский истребитель уничтожил ЗРК С-300 ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российский истребитель Су-35С обнаружил и уничтожил ЗРК С-300 вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило, что Су-35С сопровождал группу бомбардировщиков, когда обнаружил радиолокационное излучение на подконтрольной ВСУ территории. По цели «был совершен пуск ракеты «воздух-РЛС», разведка подтвердила поражение системы С-300. Радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении до 185 человек.

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    9 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА массовым применением

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, низкое качество дронов украинцы пытаются компенсировать массовостью их применения. Сальдо добавил, что ВС России имеют достаточно средств для отражения нападений с воздуха, но террористическая угроза для мирных жителей населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения остается, передает ТАСС.

    В качестве примера губернатор привел сбитый в одном из сел FPV-дрон, «сделанный на коленке» и срабатывающий через раз и то, если его не собьют.

    Ранее российские военные на Херсонском направлении уничтожили три моторных лодки с украинским десантом у правого берега Днепра с помощью дронов.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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