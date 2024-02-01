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    Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо выкидывать проводницу на мороз вслед за котом

    Сотни тысяч людей требуют уволить несчастную проводницу, показывая, как они добры и заботливы к котикам. Хорошо и правильно быть добрым к животным. Но не стоит проскакивать ту грань, за которой забота о животных превращается в оправдание ненависти к людям.

    47 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    14 комментариев
    1 февраля 2024, 14:15 • Новости дня

    Буданов не ответил, займет ли место Залужного

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому каналу CNN не опроверг и не подтвердил информацию о том, что может занять пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного.

    «Если бы я был назначен вчера, встретились бы мы?» – передает ТАСС слова Буданова.

    Не отреагировал он и на замечание о том, что конфликт между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим вооруженными силами ведет к ослаблению Украины. Буданов подчеркнул, что у него самого нет конфликта ни с кем.

    CNN сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, к концу недели подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности главкома вооруженных сил страны

    31 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин назвал соотношение пленных России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Соотношение российских и украинских пленных составляет примерно один к десяти, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента России 2024 года.

    «У нас соотношение людей, которые находятся в России, [и] наших ребят, которые находятся на Украине, – ну, один к десяти, наверное. Даже больше: у нас – тысячи, у них – несколько десятков, сотни, может», – приводит его слова ТАСС.

    Путин подтвердил готовность продолжать обмен пленными. «Но мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. А они нам все время дают сигнал о том, что готовы. Ну, готовы – пожалуйста. Это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал он.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит ВСУ западным оружием. Позже источник в силовых структурах сообщил, что с большой долей вероятности самолет был сбит с использованием ЗРК Patriot. Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    31 января 2024, 20:48 • Новости дня
    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ

    Глава ГУР МО Украины Буданов: ВСУ могут пойти в новое наступление весной

    Буданов назвал сроки начала нового контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как «русские закончат свое наступление», заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов, комментируя наступление российских войск, заявил, что операция российских сил идет с ноября прошлого года. Он считает, после этого «ход будет за ВСУ». «К сожалению, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки то, что произошло», – цитирует «Коммерсант» Буданова со ссылкой на «Украинскую правду».

    Ранее стало известно, что Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ.

    В среду стало известно, что  США представят новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие десять лет, план предусматривает не возвращение утраченных территорий, а оборону для «отражения новых наступлений России», а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.

    Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.

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    31 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России

    Суд ООН счел беспочвенными почти все претензии Киева к России по конвенции о финансировании терроризма

    Суд ООН отклонил основные претензии по иску Украины к России
    @ Wang Xiangjiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной, постановил Международный суд ООН.

    Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Россия не нарушила ни один указанный в инициированном Киевом иске пункт конвенции, кроме одного, передает ТАСС.

    В решении утверждается, что Москва якобы не выполнила «обязательства по проведению расследований» в отношении лиц, которые могли быть причастны к финансированию терроризма на Украине.

    Коментарии (16)
    31 января 2024, 16:42 • Новости дня
    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег

    WP: Зеленский хочет уволить Залужного, чтобы увеличить финансовую помощь Запада

    СМИ: Зеленский решил уволить Залужного ради денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Источник The Washington Post утверждает, что Зеленский указал Залужному на усталость украинцев от конфликта и замедление военной помощи от международных спонсоров республики. По его словам, возможно, новый главком улучшит ситуацию, пишет РБК.

    Другой собеседник издания заявил, что несмотря на отказ Залужного уходить в отставку, главком ВСУ собирается покинуть армию, кроме того, ожидается, что будут уволены и другие высокопоставленные сотрудники генерала.

    Западные СМИ ранее рассказали о неудачной попытке президента Украины Владимира Зеленского уволить Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. При этом пост, по данным прессы, предлагали начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому, однако оба отказались.

    Политолог Алексей Чеснаков заявил, что публикации западных авторитетных изданий о несостоявшейся отставке Валерия Залужного не только подтверждают факт инцидента, но и свидетельствуют о том, что положение Зеленского хуже, чем казалось прежде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за новостями о Залужном, и назвал очевидным и однозначным то, что у киевского режима много проблем, «там все неладно».

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    31 января 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной

    Минобороны: Украина отдала России 195 военнопленных

    Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195, сообщило Минобороны России.

    «31 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, где они будут проходить лечение и реабилитацию, добавили в министерстве. Им также оказывается психологическая помощь.

    Ранее в МИД пообещали не бросать российских военнопленных после атаки на Ил-76.

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    1 февраля 2024, 10:58 • Новости дня
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    Рогов: Решение суда ООН по России вызвало в Киеве истерику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    У режима Владимира Зеленского произошла истерика после решения Международного суда ООН, который по требованию Киева отказался признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

    В случае если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, вся мировая система судоустройства оказалась бы сломана, а суд продемонстрировал бы свою ангажированность и предвзятость, заявил Рогов РИА «Новости».

    Рогов предупредил, что киевский режим теперь может решиться на месть принимавшим решение судьям.

    Ранее политолог Эльвина Сеитова заявила, что принятое Международным судом ООН решение отклонить большинство претензий Украины к России стало большим провалом Киева в Гааге.

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    1 февраля 2024, 09:35 • Новости дня
    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного

    CNN: Указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели

    В США сказали, когда Зеленский уволит Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, к концу недели подпишет указ об увольнении Валерия Залужного с должности главкома вооруженных сил страны, сообщили американские СМИ.

    Об этом сообщили источники телеканала CNN, передает РИА «Новости».

    Как сообщали ранее американские СМИ, Зеленский решил, что отставка Залужного может повлиять на партнеров Киева, финансовая помощь которых ослаблена.

    Коментарии (12)
    1 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Экс-депутат Рады объяснил решение суда ООН по иску Украины к России

    Экс-депутат Рады Волошин: Решение ООН по иску к России доказало надуманность обвинений

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Международного суда ООН отклонить большинство претензий Украины к России свидетельствует о том, что обвинения со стороны киевского режима были «слишком нарочито надуманными», заявил экс-депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин.

    Волошин заявил РИА «Новости», что решение суда ООН не связано с проблемами с поддержкой Владимира Зеленского на Западе. При этом бывший депутат Рады отметил, что разочарование действительно есть, и огромное, однако решение инстанции, по его мнению, следует рассматривать с юридической точки зрения. Судьи Международного суда ООН, как подчеркнул Волошин, обладают самоуважением, а потому приняли единственное верное в данной ситуации решение.

    Он полагает, что и год назад, когда поддержка Западом киевского режима находилась на пике, суд принял бы аналогичное решение. «Уж слишком нарочито надуманными были претензии украинской стороны», – сказал эксперт, подчеркнув, что никакой якобы «террористической» деятельностью ЛНР и ДНР не занимались, и чтобы это увидеть, не нужно быть специалистом.

    Накануне Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной.

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    1 февраля 2024, 12:20 • Новости дня
    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины

    Политолог Корнилов: Несмотря на победу в суде ООН, России не стоит ожидать извинений Запада за многолетнюю клевету

    Политологи: Решение суда ООН – это победа России и провал Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов,
    Анастасия Куликова

    Обвинения Украины в адрес России были смехотворными, поэтому суд принял решение не в пользу Зеленского. Но так или иначе, случившееся можно назвать торжеством здравого смысла и победой России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Международный суд ООН отверг большинство претензий Украины к России по иску 2017 года.

    «Решение Международного суда ООН в Гааге – это торжество здравого смысла. Это свидетельство того, что на Западе еще остались трезвомыслящие люди. Претензии, которые выдвигались против нас, были очень серьезными. Фактически Украина обвиняла нас в преступлениях против человечности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Так, например, Москве вменяли дискриминацию крымских татар и украинцев в Крыму. Но мы видим, что на полуострове у украинского языка даже есть статус официального, люди могут свободно его изучать. В то же время офис Зеленского запрещает все русское. Поэтому даже в условиях тотальной ненависти к нашей стране на Западе суд не решился идти против правды и выносить приговор Москве», – отмечает собеседник.

    «Это, безусловно, победа России и провал Украины. Однако извинений за многолетние обвинения нам ждать все равно не стоит ни от Запада, ни от офиса Зеленского. Они утрутся и продолжат дальше настаивать на своем. Ситуация может измениться только тогда, когда наши танки будут стоять под Киевом», – иронично сказал Скачко.

    «Международный суд ООН отверг абсолютно необоснованные обвинения Украины в адрес России. Это произошло во многом из-за того, что претензии украинской стороны были сформулированы совершенно безграмотно, они были оторваны от реальности», – добавил политолог Владимир Корнилов.

    Он назвал решение суда ООН успехом России. Впрочем, по мнению собеседника, ожидать каких-либо извинений со стороны Запада за тиражирование клеветы не стоит. «Мы должны понимать, что Запад плевал на международное правосудие или нормы ООН, поскольку для них существует лишь мир, основанный на правилах», – убежден Корнилов. Вместе с тем Россия может обернуть аргументы Киева в свою пользу. 

    Политолог на этом фоне указал на реакцию украинского руководства. «Некоторые из них разочарованы тем, что Россию не обвинили во всех грехах. Но удивительно то, что несколько деятелей нашли в постановлении «перемогу». Они пытаются воодушевить себя и своих граждан тем, что по двум пунктикам Москву все же признали виновной», – отметил собеседник.

    Корнилов убежден: те, кто выступает с такими заявлениями, сами себе «копают яму». «Один из главных пунктов этого иска – обвинение РФ якобы в расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Я напомню, у нас не запрещено образование на крымско-татарском или украинском языках, их изучают в крымских школах. Более того, эти языки являются официальными на территории полуострова. Если Украина считает это грубейшим нарушением прав человека и ссылается на этот пункт решения суда ООН, то Москва вправе взять те же аргументы и подать зеркальный иск в суд ООН по поводу тотального запрета Киева на изучение русского языка в украинских школах», – считает спикер.

    «В таком случае Украине будет уже не отвертеться. Ведь там власти, исключая из школьной программы изучение русского языка, однозначно нарушают все нормы права, международные обязательства. И мы действительно можем этим воспользоваться», – подчеркнул политолог. 

    Спикер считает, что «исковая война», развязанная Украиной против России, продолжится. «Многие уже поданные против нас иски составлены некорректно и имеют смехотворные формулировки. И я думаю, что мы еще услышим какие-то скандальные новости, которые Украина попытается представить как тотальное осуждение нашей страны со стороны Запада», – заключил Корнилов.

    Ранее Международный суд ООН постановил, что большая часть претензий Украины к России, изложенных в иске о возможном нарушении конвенции о финансировании терроризма, является беспочвенной. Как заявила председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение, Москва не нарушила ни один указанный в иске пункт конвенции.

    Кроме того, суд Международный суд ООН отклонил обвинения в якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА «Новости». «Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, притеснении крымско-татарского языка и разрушении культурного наследия оказались враньем», – отметила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

    Кроме того, дипломат заявила, что после решения Международного суда ООН по иску Украины Москва ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. «Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной ассамблеи», – добавила Заболоцкая.

    «Международный Суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором». Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями», – прокомментировало решение суда МИД России на своем сайте.

    «Эти выводы представляют особенную важность в свете того, что вердиктом суда Киев рассчитывал подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций», – подчеркивает ведомство.

    У украинских властей произошла истерика после отказа признать Россию «государством-агрессором», заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов. «Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    Соединенные Штаты еще изучают решение Международного суда ООН, который отклонил большую часть претензий Украины к России, цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. «Мы видели это решение. Мы его изучаем, но реакции на него пока нет», – отметил он.

    Напомним, в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН с требованием признать действия России в Донбассе нарушающими Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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    1 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    Во Франции возмутились идеей изъятия денег у граждан ради Украины

    Политик Филиппо назвал бредовой идею изъятия сбережений французов для помощи Киеву

    Tекст: Ольга Никитина

    Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал бредовой и безумной идею, прозвучавшую в статье газеты Le Monde, о том, чтобы для оказания помощи Украине привлечь сбережения рядовых граждан Франции.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что создание гражданами Франции «Фонда помощи Украине», о котором идет речь в публикации издания, означало бы финансирование французами Владимира Зеленского и «войны НАТО», передает РИА «Новости».

    О посягательстве на сбережения французских граждан и речи быть не может, подчеркнул политик. «Довольно! Мир, как можно скорее!» – призвал он.

    Ранее Германия и Франция поссорились из-за обвинений Берлина в адрес Парижа в недостаточной помощи киевскому режиму.

    В Кремле подчеркивали, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.

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    31 января 2024, 15:29 • Новости дня
    ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

    Кулемзин: Украинские военные сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что в Киевском районе города с беспилотника ВСУ был сброшен боеприпаса. В результате есть раненые. Их число и состояние пострадавших уточняются.

    В оперативных службах отметили, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала.

    Ранее в среду четверо мирных жителей были ранены в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных.

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    1 февраля 2024, 09:09 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    В Госдуму внесли проект обращения к Конгрессу связи с терактом против Ил-76
    @ ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Госдуму внесен проект обращения к американскому Конгрессу в связи терактом киевского режима, в результате которого был сбит российский Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

    Депутаты нижней палаты российского парламента призвали членов Конгресса осудить преступления террористического киевского режима и отказаться от поддержки Украины, а также помочь привлечь исполнителей теракта к ответственности, передает РИА «Новости».

    Кроме того, депутаты Госдумы назвали путем в тупик замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима.

    Напомним, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области с использованием ЗРК Patriot. В Кремле заявляли, что расследование крушения Ил-76 продолжается.

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    1 февраля 2024, 13:15 • Новости дня
    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot

    СК: ВСУ сбили российский Ил-76 двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot

    ВСУ сбили российский Ил-76 двумя американскими ракетами MIM-104A комплекса Patriot
    @ Следственный комитет РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Фрагменты, изъятые с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A американского комплекса Patriot, сообщили в Следственном комитете России.

    В заявлении в Telegram-канале ведомства сообщается, что ракета была разработана корпорациями Raytheon и Hughes и произведена в Raytheon. Такие выводы сделаны на основе проведенного анализа конструктивных особенностей полученных фрагментов, их геометрических характеристик и имеющихся маркировок.

    Уточняется, что по самолету было выпущено две ракеты с надписями и маркировками на английском языке. Запуск был осуществлен украинскими военными из района н. п. Липцы Харьковской области Украины.

    «На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства», – сообщает Следственный комитет.

    Напомним, после расшифровки бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сбитого ракетой ВСУ, составлен акт расследования крушения воздушного суда.

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    31 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    Минобороны показало видео возвращения российских военнопленных
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны распространило кадры с российскими военнослужащими, возвращенными из плена с подконтрольных киевскому режиму территорий.

    «С возвращением домой, парни!» – гласит подпись под видеороликом, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства. На кадрах видно, как бывшие российские военнопленные говорят по телефону с родными и садятся в автобус.

    Напомним, российская и украинская стороны осуществили обмен военнопленными по формуле 195 на 195. Сообщалось, что освобожденных военных доставят в Москву, где они будут проходить лечение и реабилитацию.

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    31 января 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными, но это все равно преступление

    Путин: Киев мог по неосторожности сбить Ил-76 с пленными
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли по неосторожности сбить Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами на выборах президента 2024 года.

    «Что касается того, что они сбили самолет, где находились их военнослужащие. <…> Можно предположить, что они сделали это случайно», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом это все равно является преступлением, подчеркнул Путин. «В данном случае, если это так, то преступление по неосторожности. Есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Правовая оценка от Следственного комитета – это их профессиональный долг. Они знают, что они делают, и есть ли для этого определенные основания», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, потерпевший крушение в Белгородской области на прошлой неделе, был сбит американской системой Patriot с территории Украины.

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    Новый законопроект о мобилизации взбесил украинских националистов

    В Раду повторно внесли скандальный законопроект о мобилизации. В нем сохранилось главное нововведение по снижению призывного возраста, а также жесткие ограничения для уклонистов и выехавших граждан. В чем еще заключаются особенности этого законопроекта и какие выводы из него стоит сделать России? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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