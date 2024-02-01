Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.0 комментариев
Все участники «Би-2» прибыли в Израиль
Депортированные из Таиланда участники «Би-2» прибыли в Израиль
Все участники группы «Би-2», задержанные ранее в Таиланде и депортированные из этой страны, прилетели в Израиль.
Кадры прибытия музыкантов в Израиль опубликовало видеоагентство Ruptly. Об этом также сообщает РБК.
Ранее в таиландском МИД сообщили ТАСС, что все участники покинули страну в соответствии со своими пожеланиями и законом.
Как сообщалось ранее, израильский консул договорился о депортации музыкантов группы «Би-2» в Израиль, а не в Россию.