Движение ХАМАС согласилось на новую схему освобождения заключенных

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложение о поэтапном обмене заключенных на заложников

Tекст: Денис Тельманов

ХАМАС на первом этапе договоренностей не будет требовать освобождения лиц, приговоренных к длительным срокам заключения, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.



При этом отмечается, что полностью предложений, которые были выработаны в Париже, палестинское движение пока не одобрило.

Руководство ХАМАС заявляло, что пойдет на диалог по освобождению удерживаемых в Газе заложников только при выполнении ряда условий, одним из которых было одномоментное освобождение всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

По данным France-Presse, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара, где договорился об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем – поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, установление пауз в боевых действиях и организацию поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

30 января движение ХАМАС сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное на встрече в Париже.

Ранее сообщалось, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отказался вывести войска из Газы и освободить палестинцев, заявив, что военная операция в анклаве будет идти «до полной победы».