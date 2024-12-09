Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.8 комментариев
Глава Бюро нацбезопасности Польши исключил участие войск на Украине
Севера исключил отправку польских войск для операций на Украине
Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что участие польских войск в операциях на Украине исключено, отметив при этом недостаточность мобилизационных ресурсов Украины.
Появление польских войск на Украине необходимо исключить, заявил в эфире телеканала TVN24 глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера, передает РИА «Новости». «На сегодняшний день участие польских войск в операциях на Украине необходимо исключить», – подчеркнул он.
Севера также отметил, что Украина не сможет отвоевать территории, занятые Россией, даже после расширения мобилизации. По его словам, «это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты Россией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности размещения западных войск на Украине в качестве гарантии безопасности до вступления страны в НАТО, рассматривая предложение французского лидера Эммануэля Макрона.