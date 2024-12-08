Советник президента США Салливан назвал недоукомплектованные танки Abrams «не самой полезной» для ВСУ техникой

Tекст: Антон Антонов

«Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в сражении», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

Салливан отметил, что это мнение совпадает с оценками американских военных.

Помимо этого Салливан указал, что у Украины нет достаточного числа летчиков, способных полностью использовать потенциал американских истребителей F-16, передает ТАСС.

Он также прокомментировал поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS, подчеркнув, что эти ракеты и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева, лишь «дополнительной возможностью». Салливан заявил, что проблема с поставкой ATACMS была связана с ограниченностью американского арсенала, но Вашингтон смог накопить достаточное количество ракет для отправки их Украине. Он добавил, что для Украины сейчас ключевыми остаются поставки боеприпасов и решение вопроса живой силы, над чем Киев работает последние месяцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украине приходится самостоятельно усиливать защиту Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.

Как сообщил президент России Владимир Путин, после использования «Орешника» Россия подверглась двум ракетным атакам ATACMS вглубь территории, но ущерб оказался минимальным.

В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.