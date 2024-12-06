Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И, разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ВС России ударом ФАБов уничтожили базу нацгвардии Украины в ДНР
Минобороны России сообщило об уничтожении базы нацгвардии Украины в Правдовке ДНР
Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации нацгвардии Украины в Правдовке в ДНР, использовав три авиабомбы ФАБ-250 с модулями планирования и коррекции, сообщило Министерство обороны.
Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР. Для атаки были использованы три авиабомбы ФАБ-250, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Министерство обороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно, как авиаудар был нанесен по базе украинских сил.
Ранее российские силы выбили украинские войска с позиций в восточной части Часова Яра.
Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.