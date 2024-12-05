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Сечин: Программа энергоперехода стала санкционным барьером для 88% людей
Сечин назвал энергопереход санкцией для 88% населения вне «золотого миллиарда»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что программа энергоперехода стала барьером для 88% населения Земли, не входящего в «золотой миллиард», и порой требует импортных пошлин для стран, отказавшихся от «зеленой» повестки.
Объявленная программа энергоперехода стала мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, передает ТАСС. Об этом на Веронском Евразийском экономическом форуме заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он отметил, что США намерены стимулировать своих партнеров бороться с изменением климата и обложат импортными пошлинами страны, которые не поддерживают их «зеленую» повестку.
Сечин подчеркнул: «Это подтверждает наш тезис о том, что объявленная программа энергоперехода по сути своей является залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Он также отметил, что энтузиазм Запада в отношении возобновляемой или «зеленой» энергии заметно снизился.
По словам Сечина, западные нефтяные компании начинают сворачивать проекты по производству альтернативного топлива. «В реальной жизни бизнес голосует деньгами, а «зеленый доллар» бежит от «зеленой» повестки, как от огня», – заявил он. За последние три года акции компаний по производству «чистого» топлива резко упали. Причиной этому стали неспособность компаний достичь поставленных целей в срок, высокие затраты, задержки в получении госкредитов и нехватка нового финансирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия приняла решение обойтись без Украины в поставках водорода в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как идея о спасении мира с помощью водорода превращается в орудие Запада для контроля над энергетическими потоками. Россия использует ядерную энергетику как силовой прием в ответ на политику США.