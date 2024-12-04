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Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
Уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.
Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.
Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.