Лидер оппозиции Южной Кореи предупредил о рисках военного положения

Tекст: Александра Юдина

Ли Чжэ Мен выразил обеспокоенность тем, что введение или отмена военного положения может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, передает ТАСС.

По его мнению, это может спровоцировать КНДР на ответные действия, что увеличивает риск вооруженных столкновений в регионе.

Ли Чжэ Мен отметил, что сохранение стабильности на полуострове должно стать приоритетом для всех вовлеченных сторон, чтобы избежать возможного конфликта.

Напомним, во вторник Юн Сок Ель объявил во время своего обращения по телевидению о введении военного положения в стране. Это произошло после экстренного ночного совещания в офисе главы государства. Одной из причин такого решения названы попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету. Южнокорейская оппозиционная партия «Возродим Корею» заявила о совершении преступления в случае неповиновения президентом Юн Сок Елем резолюции парламента об отмене военного положения.