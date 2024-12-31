Буданов назвал российские оптоволоконные дроны проблемой для ВСУ

Буданов заявил об опасности российских оптоволоконных FPV-дронов для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил, что «дроны с кабелем» стали огромной проблемой для ВСУ, передает РИА «Новости».

Буданов пояснил, что такие дроны оказались неуязвимы для обычных средств радиоэлектронной борьбы. Причиной этому стала их конструкция, использующая оптоволоконные кабели, что, по его словам, стало трендом этого года. В связи с этим он подчеркнул необходимость поиска новых решений для противодействия этим дронам.

Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее заявила, что западные компании, предоставляющие Украине технологическую помощь, опасаются передачи сложных технологий украинской стороне. Причина – возможное захват их российскими специалистами, что может обернуться потерей этих технологий.

Военные сообщили, что ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.

Под Константиновкой российские войска уничтожили американский М113 с помощью FPV-дрона, использующего оптоволоконную связь.