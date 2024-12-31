Опубликованы кадры уничтожения колонны HIMARS в Херсонской области

Tекст: Вера Басилая

Российская армия нанесла удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины, в Херсонской области. Как пишет Лента.ру, атака была запечатлена на видео и размещена в Telegram-канале Lostarmour.

Согласно предоставленным данным, российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс для уничтожения колонны противника. Съемка была осуществлена средствами объективного контроля, которые зафиксировали поражение цели.

По данным «Sputnik. Ближнее зарубежье», для уничтожения колонны HIMARS использовались несколько ракет ОТРК «Искандер-М». Они были оснащены осколочно-фугасной и кассетной боевой частью, что позволило эффективно ликвидировать цели на земле.

Ранее ВС России нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.

Минобороны сообщало, что в ночь на 31 декабря удар был нанесен по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС Украины, что сопровождалось мощной детонацией и выбросом пламени.

