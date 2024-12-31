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Умер актер из «Звездных войн» Ангус МакИннес
Канадский актер Ангус МакИннес, известный по роли в фильме «Звездные войны: Эпизод IV», умер в возрасте 77 лет, сообщает Hollywood Reporter.
Канадский актер Ангус МакИннес, чья карьера началась в 1970-х годах, скончался в возрасте 77 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на журнал «Hollywood Reporter».
Семья актера сообщила, что он ушел из жизни 23 декабря в кругу близких, однако причина смерти остается неизвестной. МакИннес окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства и за свою карьеру принял участие примерно в 70 кинопроектах.
Ангус МакИннес наиболее запомнился зрителям своей ролью Золотого лидера в культовых фильмах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один». Участие в этих проектах укрепило его репутацию в мире кино. МакИннес также снялся в таких известных лентах, как «Свидетель» (1985 год), «Восставший из ада 2» (1988), «Судья Дредд» (1995) и «С широко закрытыми глазами» (1999).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этом году умер на 94-м году жизни известный американский актер Джеймс Эрл Джонс, который озвучивал Дарта Вейдера в фильмах серии «Звездные войны»,