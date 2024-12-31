ПВО уничтожила беспилотник над Ростовом-на-Дону

ПВО сбила беспилотник над Ростовом-на-Дону, пострадавших и разрушений нет

Tекст: Денис Тельманов

В небе над Ростовом-на-Дону силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, передает РИА «Новости». Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора, сообщил, что инцидент произошел около шести утра.



«Около 6 утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет. Наши защитники продолжают работу», – заявил Слюсарь в своем сообщении.

По информации властей, уничтожение беспилотника произошло без последствий для жителей и городской инфраструктуры. На данный момент не предоставлено дополнительных данных о происхождении аппарата или возможных целях его полета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе Смоленской области были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия.

Российские военные успешно отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Силы ПВО успешно сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ в Орловской области, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор региона.