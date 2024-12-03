В Нидерландах задумались о возобновлении воинской повинности впервые за 27 лет

Tекст: Александра Юдина

Согласно документам Минобороны страны, впервые за 27 лет власти изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности, передает РИА «Новости».

Это решение связано с ухудшением мировой безопасности, что требует подготовки к возможному крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет.

Отмечается, что Нидерланды могут вернуться к обязательной воинской службе, если соседние страны примут аналогичные меры. Однако на данный момент вооруженные силы страны не готовы к такому развитию событий. Для этого потребуются значительные инвестиции в персонал и оборудование.

В настоящий момент в Нидерландах действует профессиональная армия, насчитывающая более 42 тыс. кадровых военнослужащих. Министерство обороны стремится увеличить эту цифру, в том числе путем привлечения резервистов.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в 2029 году Германия должна быть готова к началу полномасштабных боевых действий, подчеркнув, что до этого времени в стране надо вернуть обязательную воинскую повинность и нарастить темпы экономического развития.