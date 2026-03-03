Англичане приютили российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ

Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
Семья англичан приютила российских туристов после выселения из отеля в ОАЭ
Москвичка Полина с мужем и ребенком осталась без жилья после выселения из отеля и из-за проблем с ваучером в ОАЭ, но их временно приютила семья англичан.
Туристка из Москвы Полина поделилась историей с РИА «Новости», как ее семья оказалась в сложной ситуации в Абу-Даби после выселения из отеля. По словам россиянки, путешествие длилось с 23 февраля по 1 марта, но из-за проблем с ваучером их не оставили в отеле на дополнительные дни.
«1 марта туроператор нам написал, что проживание в отеле у нас продлено, но ваучера не прислал, из-за этого отель не продлил нам проживание. Остаться за свой счет тоже не позволили, потому что свободных номеров не было... Мы переехали к друзьям из Англии, которые здесь работают и живут в съемном жилье. Пока они добродушно нас принимают и терпят. Делим с ними кров и стол», – рассказала Полина.
Полина отметила, что друзья проявили максимум участия, несмотря на бытовые неудобства. Сейчас семья москвичей ожидает решения туроператора и дальнейшей информации о возвращении домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпаниям удалось вернуть в Россию 1,5 тыс. российских граждан с Ближнего Востока.
Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов до 7 марта и меры поддержки пассажиров.
Напомним, что тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и трудностями при возвращении домой. Основной причиной ситуации стали ограничения, возникшие из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.