В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории в течение последних суток.
Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, передает ТАСС.
Он отметил, что атаки продолжались в течение последних суток, но не предоставил подробной информации о конкретных объектах или характере повреждений.
Ранее украинские власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области. Кроме того, как сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.