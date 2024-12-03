Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области

Tекст: Александра Юдина

Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, передает ТАСС.

Он отметил, что атаки продолжались в течение последних суток, но не предоставил подробной информации о конкретных объектах или характере повреждений.

Ранее украинские власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области. Кроме того, как сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в результате ударов по объектам ВСУ в Сумской, Черниговской и Винницкой областях пострадали склад с беспилотниками и скопление техники.