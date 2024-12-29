Премьер Словакии Фицо призвал лидеров ЕС обратить внимание на решение Украины по газу из России

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к лидерам стран Европейского союза с просьбой обратить внимание на решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию, передает РИА «Новости».

Фицо охарактеризовал эту ситуацию как беспрецедентную и призвал к срочному рассмотрению вопроса, подчеркивая, что такое решение Украины может нанести вред гражданам Евросоюза.

В своем письме, адресованном главам Европейской комиссии и Европейского совета, Фицо выразил мнение, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть рациональной и направленной на благо всех граждан, а не представлять собой саморазрушительные действия. Он подчеркнул, что действия Украины по прекращению транзита газа были приняты в одностороннем порядке, без предварительных консультаций с ЕС и заинтересованными странами.

Фицо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прекращении транзита газа после 1 января 2025 года, что может затронуть поставки газа в Словакию и в другие страны Западной Европы. Премьер-министр Словакии призвал ЕС уделить этой ситуации должное внимание и принять меры для решения возникшей проблемы.

Ранее Украина направила письмо энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии из-за угрозы Словакии остановить поставки электроэнергии.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна остановит поставки электроэнергии на Украину, если та прекратит транзит российского газа.

Зеленский в ответ заявил, что Россия якобы поручила Словакии «открыть второй энергетический фронт против Украины».