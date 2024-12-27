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    Константин Косачев Константин Косачев Норвежские моряки нарушили мораль и право

    Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез

    Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян У Запада есть меньше месяца для того, чтобы спровоцировать Россию

    Врагам необходимо сейчас создать для Путина ловушку. Организовать такие провокации, которые поставят Москву перед двумя плохими вариантами. Первый – отвечать на них и тем самым идти вверх по лестнице эскалации. Второй – не отвечать, а тем самым демонстрировать сдержанность, которая рядом советников Трампа будет восприниматься как слабость.

    12 комментариев
    27 декабря 2024, 23:59 • Новости дня

    Белый дом призвал согласовывать мирные инициативы по Украине с Зеленским

    Представитель Белого дома Кирби заявил о необходимости согласования мирных инициатив по Украине с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Джо Байдена настаивает на необходимости согласования всех мирных инициатив по Украине с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    «Любая другая страна, которая хочет принять участие в помощи по переговорам для урегулирования, должна полностью сходиться во мнениях с Зеленским и украинским народом», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

    Он заявил, что Украина должна занимать центральное место в любых переговорных процессах. По словам Кирби, Зеленский сам должен определить, когда и при каких условиях он будет готов к переговорам о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.

    27 декабря 2024, 05:18 • Новости дня
    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16

    Миллиардер Шмотьев подтвердил выплату 15 млн рублей за уничтожение F-16 в спецоперации

    Миллиардер подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за сбитый F-16
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции.

    Миллиардер Сергей Шмотьев объявил о готовности выплатить 15 млн рублей за первый сбитый американский истребитель F-16, сообщает ТАСС.

    «Выплата за сбитый F-16 – это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины. Мы гордимся героизмом наших военных и будем продолжать оказывать им всестороннюю помощь», – заявил Шмотьев.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме бизнесмен отметил, что также предусмотрены выплаты за уничтожение танков западного производства. «Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за последующие – по 500 тыс. рублей. Вознаграждение доходит до бойцов, которые защищают страну», – отметил он.

    Компания «Форэс» активно поддерживает российскую армию с начала спецоперации. Общий объем помощи, включая поставки техники, гуманитарных грузов и финансирование учебных частей, превысил 230 млн рублей. Это подчеркивает значимость компании в поддержке военнослужащих и укреплении оборонных способностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о том, что в Запорожской области был сбит американский самолет F-16, готовившийся к ракетному удару. Министерство обороны США отказалось комментировать данное сообщение, сославшись на необходимость получения данных от украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 12 человек, подозреваемых в шпионаже за аэродромами с F-16, среди которых были обнаружены дезертиры.

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    27 декабря 2024, 03:31 • Новости дня
    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье

    Минобороны США отказалось комментировать сообщение о сбитом F-16 в Запорожье

    Пентагон отказался комментировать сбитый F-16 в Запорожье
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о сбитом в Запорожской области истребителе F-16 американского производства, ссылаясь на необходимость получения информации от украинской стороны.

    Министерство обороны США отказалось от комментировать сообщение, что украинский истребитель F-16 был сбит в Запорожье, передает ТАСС. Представитель ведомства направил за деталями к украинской стороне, подчеркнув, что у Пентагона нет информации для предоставления.

    Представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что F-16 был сбит перед подготовкой ракетного удара по Запорожской области.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о получении второй партии истребителей F-16 из Дании, однако не уточнил общее количество полученных самолетов. Власти Дании в ноябре заявили о передаче шести истребителей и намерении поставить еще тринадцать.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, подчеркнула, что F-16 не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области был сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару. Российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16, что нанесло значительный ущерб объектам инфраструктуры.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    27 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

    Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

    Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Газпром не признает прав американского представителя стать собственником «Северного потока». Заявление же Александра Вучича, вероятнее всего, преследовало цель напомнить ЕС о возможностях возобновления связей с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее президент Сербии допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

    «Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

    «Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

    «Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

    Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

    Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

    Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

    В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

    Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

    Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

    Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

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    27 декабря 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские войска форсировали реку Волчья на Украине

    Российские войска продвинулись в Волчанске и форсировали реку Волчья

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продвинулись в Волчанске, форсировав реку Волчья, и начали подготовку плацдарма для дальнейшего наступления на Украине.

    Российские военные продвинулись в Волчанске, Харьковской области, сообщает ТАСС. Военнослужащие успешно форсировали реку Волчья, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления. Эти действия были подтверждены военным экспертом Андреем Марочко.

    Марочко отметил, что у Волчанска наблюдается положительная динамика продвижения российских войск. Он сообщил: «Сейчас есть небольшие успехи у наших подразделений в Волчанске, продвижение в самом населенном пункте...». По его словам, форсирование реки и создание плацдарма важны для будущих операций.

    Кроме того, российские силы продвинулись и в Загрызово, взяв контроль почти над половиной населенного пункта. Эксперт заявил, что командование ВСУ направило резервы в попытке замедлить продвижение, но российские военные успешно удерживают позиции и уничтожили несколько опорных пунктов противника. В Загрызово российские штурмовики зашли в село, воспользовавшись брешами в обороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Анновка, а также освободили Елизаветовку в ДНР. Подразделения группировки «Центр» ранее освободили населенный пункт Ильинка.

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    27 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ отступают к границе Днепропетровской области из-за боев в ДНР

    Стало известно о вынужденном отступлении ВСУ к границе Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска были вынуждены начать отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны, расположенными на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Украинские военные вынуждены отступать на запад, к границе Днепропетровской области, чтобы удержать последнюю линию обороны, сообщает ТАСС. Боец Сил обороны с позывным Мучной отметил, что отступление началось в районе Новоалександровки и Надеждинки.

    По его словам, в ближайшее время планируется отход и из Нововасильевки, которая, по мнению военного, может вскоре перейти под контроль российских войск, так как сейчас окружена с двух сторон. Потеря этого населенного пункта может ослабить оборону поселков Удачное и Котлино.

    Военный также подчеркнул, что российские войска продвигаются в сторону Ясенева, важного логистического узла для ВСУ. По его словам, утрата контроля над Ясеневым может ухудшить коммуникацию между подразделениями ВСУ, создавая угрозу потери контроля южнее Славянки и Петропавловки. Потеря этого направления облегчит продвижение российских сил в сторону Андреевки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Украина получила первую партию СПГ из США

    Украина приняла первую партию СПГ из США объемом 100 млн кубометров

    Украина получила первую партию СПГ из США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский холдинг «ДТЭК» сообщил о получении первой партии сжиженного природного газа из США в объеме около 100 млн кубометров.

    Партия объемом около 100 млн кубометров была доставлена в СПГ-терминал Ревитуса в Греции на судне Gaslog Savannah, передает ТАСС. Судно прибыло в порт в пятницу утром.

    В сообщении «ДТЭК» отмечается, что эта поставка направлена на укрепление энергетической безопасности Украины. Она осуществлена за несколько дней до прекращения транзита российского газа через украинскую территорию.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    27 декабря 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями подразделений группировки «Запад» освобождены Загрызово в Харьковской области и Ивановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник за минувшую неделю потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, три бронетранспортера, включая два американских М113, 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и четырех бригад теробороны ВСУ. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад и двух бригад теробороны ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе американский Abrams и немецкий Leopard, 13 боевых машин пехоты, включая немецкую Marder, CV-90 шведского производства и пять американских Bradley, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и Stryker производства США, а также 44 другие бронемашины. Уничтожены 25 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» в результате активных действий на этой неделе освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад, двух бригад теробороны и нацгвардии ВСУ. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артустановки и гаубицы калибра 155 мм производства стран НАТО, перечислили в Минобороны

    В результате действий подразделений Южной группировки войск за прошедшую неделю освобождены населенные пункты Гигант и Островского в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе британский Spartan и американский М113, три бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, восемь складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Красное и Новый Труд в ДНР. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, двух егерских, пехотной и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и теробороны, бригад нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины.

    Отражены 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе немецкий Leopard, шесть машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая американские М1117 и четыре М113, 11 других бронемашин. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и три полевых склада боеприпасов.

    За неделю на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новый Труд в ДНР. На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР.

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    27 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух

    Украинские военные рассказали WP, что боятся прекращения поставок оружия из США и падения боевого духа

    WP: Украинские военные пожаловались на низкий боевой дух
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке, пишет газета The Washington Post.

    Военные Вооруженных сил Украины испытывают снижение боевого духа и опасаются прекращения американской помощи, сообщает The Washington Post. В материале издания говорится о беспокойстве украинских военных, связанное с возможным сокращением поддержки со стороны США, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа. Военные выражают сомнения относительно скорого завершения конфликта и опасаются, что при Трампе Вашингтон потребует территориальных уступок от Киева.

    Заместитель командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилл отметил, что боевой дух становится «все ниже и ниже». «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», – приводит его слова американское издание. Другой украинский военный, Александр, выразил опасения, что они могут остаться без поддержки союзников и боеприпасов, отметив, что это приведет к серьезным проблемам на фронте.

    Владимир Зеленский признавал возможность прекращения американской поддержки в случае возвращения Трампа в Белый дом. Трамп в интервью NBC 8 декабря заявил, что Киев может не рассчитывать на прежний объем помощи после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года, что добавляет неопределенности в будущем отношениях между США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти столкнулись с проблемами при строительстве укреплений из-за задержек и отсутствия координации, что усугубляет деморализацию ВСУ на фоне продвижения российских войск, сообщалось, а украинское руководство принуждает мобилизованных строить укрепления на территории Чернобыльской АЭС, где уровень радиации местами в 12 раз превышает допустимую норму, сообщал пленный.

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    27 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Суд назначил на январь заседание по смягчению приговора Игорю Стрелкову

    Суд Кировской области назначил на 22 января 2025 года заседание по смягчению приговора экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову

    Tекст: Денис Тельманов

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января рассмотрит ходатайство о смягчении наказания бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, осужденному за призывы к экстремизму.

    Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области 22 января планирует рассмотреть ходатайство о смягчении неотбытой части наказания Игорю Стрелкову, передает ТАСС. Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны Донецкой Народной Республики, был осужден на четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности.

    Судебное заседание назначено на 22 января в 13:20 по московскому времени. Материалы по делу о возможности замены срока лишения свободы более мягким наказанием были переданы в суд 24 декабря.

    Напомним, что дело против Игоря Стрелкова было возбуждено 18 июля 2023 года, а спустя три дня он был задержан в Москве. Ему было предъявлено обвинение по статье 280 УК РФ за публикации в телеграм-канале. Стрелков свою вину не признал, утверждая, что его действия не имели преступного умысла.

    25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. Обвинение основывалось на постах Стрелкова в соцсетях, в которых он ссылался на информацию о недостаточном обеспечении денежным довольствием военнослужащих ДНР. Верховые суды отклонили кассационную жалобу Стрелкова, оставив приговор в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности, назначив ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

    Бывший министр был отправлен в исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области, предназначенную для бывших сотрудников силовых структур, как сообщил его адвокат Александр Молохов.

    Супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что сообщения об отправке ее мужа в зону спецоперации не соответствуют действительности.

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    27 декабря 2024, 08:23 • Новости дня
    Эксперт: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Эксперт Гагин: Иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Иностранные специалисты под видом наемников обслуживают западную технику ВСУ в Курской области, заявил эксперт Ян Гагин, отметив, что они получают полетные задания от производителей высокоточного оружия.

    Иностранные военные специалисты участвуют в обслуживании западной техники, используемой ВСУ для нападения на Курскую область, заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

    Он подчеркнул, что в регион отправлены наиболее подготовленные военные кадры, и под видом наемников часто действуют кадровые военнослужащие и офицеры стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что ВСУ задействовали в Курской области значительное количество высокоточной техники, полученной от НАТО. По его словам, полетные задания для высокоточных ракет формируют специалисты из стран-производителей. Эксперт добавил, что ключи шифрования и технологии не доверяются украинским военным или наемникам, а остаются под контролем иностранных специалистов.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что наступление ВСУ на Курскую область 6 августа было остановлено. За время боевых действий ВСУ потеряли более 40 тыс. военных на Курском направлении. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и подчеркнул, что Россия даст достойный ответ, а все поставленные цели будут достигнуты.

    В Курской, а также Белгородской и Брянской областях продолжается режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Путин отметил, что провокации киевского режима не останутся безнаказанными и Россия готова ответить на них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе участвовали иностранные наемники, а в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия местного населения, сообщили местные жители.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, которого подозревают в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Также СК завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВФУ, обвиняемых в организации терактов в Курской области, включая минирование участков местности и запугивание местных жителей.

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    27 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    В Киеве убрали названия Москвы и Минска с Аллеи городов-героев
    В Киеве убрали названия Москвы и Минска с Аллеи городов-героев
    @ @warmuseum_ua

    Tекст: Евгения Караваева

    Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне инициировал демонтаж названий городов Москва и Минск в Аллее городов-героев в Киеве якобы для проведения реставрации.

    В Киеве из Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска, передает ТАСС. Это инициировано Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне. Демонтированы и изображения советских медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.

    Как сообщила пресс-служба музея, «решение принято после исследований, проведенных специалистами Национального реставрационного центра». Однако остался неясным вопрос о том, вернут ли элементы на свои места после реставрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее село под Одессой переименовали в честь украинской разведки, в Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову, а в парке Славы в Киеве демонтировали бюст Ковпака.


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    27 декабря 2024, 22:26 • Новости дня
    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»

    Власти США присвоили осужденному в России за контрабанду наркотиков американцу Фогелю статус «незаконно задержанного»

    США объявили осужденного в России американца Фогеля «незаконно задержанным»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотрудник американского посольства Марк Фогель, осужденный в России за контрабанду наркотиков, получил в США статус «незаконно задержанного», сообщила Pittsburgh Post-Gazette.

    Как сообщает Pittsburgh Post-Gazette, это следует из федеральных документов США. В частности, речь идет о ходатайстве матери Фогеля, которая решила отозвать иск к Госдепу. Этот статус позволяет правительству США использовать дополнительные ресурсы для освобождения Фогеля. Его мать ранее подавала иск, в котором выражала недоумение, почему ее сын не получил данный статус, как получила его, к примеру, Бриттни Грайнер. «Незаконно задержанным» Фогель объявлен по закону Роберта Левинсона о возвращении «заложников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2022 года Химкинский городской суд огласил приговор бывшему работнику американского посольства в России, приговорив его к 14 годам колонии строгого режима; Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

    Его семья заявила, что американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, не добившись включения Фогеля в список на обмен.

    В декабре 2022 года состоялся обмен российского предпринимателя Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. В августе 2022 года баскетболистку Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.

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    27 декабря 2024, 07:46 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении промышленной инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате взрыва в городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, была повреждена промышленная инфраструктура, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

    В ночь на пятницу в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв, который вызвал повреждения промышленной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Федоров указал, что в настоящий момент масштабы разрушений уточняются. Несмотря на это, он не предоставил конкретных данных о том, какие именно промышленные объекты пострадали в результате взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления БПЛА ВСУ.

    Напомним, ранее на этой неделе ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ, а также склады ударных беспилотников ВСУ.

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    27 декабря 2024, 09:41 • Новости дня
    В Запорожье произошел мощный взрыв

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу в городе Запорожье прогремел мощный взрыв, в домах затряслись стекла, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, в Запорожье произошел взрыв большой мощности, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что в результате взрыва в жилых домах затряслись стекла. Природа взрыва и его последствия пока уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в городе Запорожье была повреждена промышленная инфраструктура.

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    27 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Украинский суд конфисковал активы журналиста Юрия Кота

    Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы Юрия Кота

    Tекст: Денис Тельманов

    Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации имущества бывшего журналиста Юрия Кота, включая земельные участки и автомобиль.

    Как сообщает ТАСС, Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск министерства юстиции о конфискации активов Юрия Кота. В доход государства переданы четыре земельных участка в Житомирской области, три единицы огнестрельного оружия и автомобиль Scoda Octavia. Также конфискованы имущественные права на семь телевизионных проектов.

    Кроме того, конфискована 59% доля в уставном капитале ООО «Золотая фишка» и средства на счетах в коммерческом банке. Министерство юстиции Украины утверждает, что Юрий Кот, проживающий в Москве, активно поддерживает пророссийские взгляды и сотрудничает с российскими СМИ.

    Власти утверждают его причастность к организациям «Бессмертный полк Украины» и «Комитет спасения Украины», которые, по их словам, распространяли «антиукраинскую пропаганду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у певицы Таисии Повалий дом, автомобиль BMW и права на девять песен в связи с обвинениями в коллаборационизме, а украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции Владимира Зеленского.

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