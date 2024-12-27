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СМИ: Авиакомпании Нидерландов понесут миллионные убытки из-за саммита НАТО
De Telegraaf: Авиакомпании Нидерландов понесут миллионные убытки из-за закрытия неба на время саммита НАТО в Гааге
Авиакомпании Нидерландов опасаются многомиллионных убытков из-за ограничения полетов в аэропорту Схипхол, вызванного саммитом НАТО в Гааге, который пройдет с 21 по 27 июня, сообщили СМИ.
De Telegraaf сообщила, что авиакомпании в Нидерландах испытывают серьезное беспокойство из-за ограничения полетов в аэропорту Схипхол на время проведения саммита НАТО в Гааге. В период с 21 по 27 июня в аэропорту будет задействована только одна полоса на взлет и посадку, что приведет к уменьшению числа рейсов примерно на 30%. Частные самолеты не смогут приземляться в Схипхоле, кроме судов «мировых знаменитостей», передает ТАСС.
Одна из взлетно-посадочных полос в Схипхоле закрыта на техобслуживание с 10 мая по 28 сентября. По словам директора JetSupport Тона ван Деурсена, авиакомпании оказываются в безвыходном положении на шесть дней. Представитель Transavia отметил, что ограничения окажут значительное влияние на авиакомпании.
Согласно оценкам, сокращение числа рейсов приведет к миллионным убыткам для перевозчиков, таких как KLM, так как они не смогут использовать часть флота. Глава Barin Марникс Фрутема выразил надежду, что влияние саммита НАТО будет учтено при обсуждении повышения портовых сборов для авиакомпаний.
Представитель аэропорта Схипхол отметил, что влияние ограничений на путешественников будет минимальным, поскольку техническое обслуживание ВПП планировалось заранее. По данным NOS, на саммит приедут около 8,5 тыс. человек, большинство из которых прибудут через Схипхол.