В России подвели итоги Года семьи с участием многодетных семей

В Национальном центре «Россия» подвели итоги Года семьи с участием победителей конкурсов

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня Национальный центр «Россия» радушно встречает участников форума – многодетные семьи и целые трудовые династии, победителей всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное», семьи ветеранов специальной военной операции из разных регионов страны; тех, кто по своему жизненному опыту глубоко понимает великую, непреходящую ценность родного очага, устоев и традиций, передающихся из поколения в поколение. Именно в домашнем кругу во многом формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о ближнем, о своих детях и родителях, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – говорится в приветствии.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поздравил российские семьи, отметив их значимость как предмета национальной гордости.

«И открытие Года семьи, и торжественная церемония его завершения совершенно не случайно проходили сначала на Выставке достижений «Россия», где было собрано по решению президента все то, чем гордится наша страна, а теперь – в созданном по итогам выставки Национальном центре «Россия», миссия которого именно такая – собирать и показывать гражданам и гостям нашей страны все то, чем мы по-настоящему гордимся. Ведь российские семьи – предмет настоящей гордости всей нашей страны. Помните, как наш президент сказал, что большая семья, в которой растет много детей, это и есть образ будущего России. Вы – этот образ будущего. Огромное вам спасибо за вдохновение, которое вы даете своим личным примером», – сказал Кириенко.

На площадке Национального центра «Россия» состоялась торжественная церемония подведения итогов Года семьи под девизом «Дороги в будущее – с любовью по пути». В мероприятии приняли участие многодетные семьи, трудовые династии и победители всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

В рамках церемонии выступили Полина Гагарина, Пелагея, группа Uma2rman и другие артисты. Одним из ярких моментов стало выступление Ирины Дубцовой с песней «Главное – семья», признанной гимном уходящего года. Глава семьи, представлявшей трудовые династии, Артем Соколов и участник Президентской программы «Время Героев» капитан второго ранга Константин Аксенов поделились историями своих семей и подчеркнули важность семейных традиций и устоев.