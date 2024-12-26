Эксперты объяснили необходимость ужесточения оформления SIM-карт иностранцами

Правозащитник Шлыков: Необходимость ужесточить контроль за SIM-картами для иностранцев назрела давно

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Эта мера абсолютно обоснованная. Дело в том, что цифровое пространство несет свои риски. Например, разного рода теракты организовываются в том числе посредством интернета. Так что решение об ужесточении контроля за SIM-картами давно назревшее», – пояснил Артур Шлыков, председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России».

«Эту меру можно считать продолжением закона о деанонимизации соцсетей. Все это в комплексе ведет к профилактике и оздоровлению ситуации в Сети, где очень распространены все виды деструктива – мошенничество, терроризм, экстремизм», – объяснил собеседник.

«Ранее же все это было мало контролируемой сферой. И это было подспорьем для распространения деструктивного и даже опасного контента. Нередко анонимные сообщества в соцсетях зарабатывали себе авторитет интересным контентом, а затем, между делом, начинали распространять антироссийские смыслы. Теперь же каждый будет знать, что несет за это юридическую ответственность», – подчеркнул он.

«У нас регулярно принимаются меры для повышения безопасности в общественном пространстве. А в интернете одновременно находятся сотни миллионов людей. Чем это место отличается от общественного пространства? Ничем. Соответственно, здесь должны работать похожие принципы», – резюмировал эксперт.

Новый порядок покупки SIM-карт для иностранцев важен, поскольку он нацелен на обеспечение безопасности российских граждан, согласился Александр Малькевич, член постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере, журналист.

«Не секрет, что злоумышленники активно используют «серые» SIM-карты для реализации своих преступных целей. Поэтому важно реализовывать любые меры, которые направлены на борьбу с распространением таких симок. И наше государство уделяет особое внимание этому, поскольку тут речь про защиту россиян и национальную безопасность», – отметил он.

С 1 января 2025 года иностранные граждане смогут приобретать SIM-карты только в салонах связи и с обязательным подтверждением личности по биометрии. Мера нацелена на борьбу с мошенничеством, сообщает Минцифры.

Ранее достаточно было предоставить паспортные данные, однако новые правила потребуют наличия СНИЛС, учетной записи на портале Госуслуг и подтверждения личности через биометрическую систему.

Каждый человек сможет оформить не более 10 номеров, включая корпоративные. В договоре связи теперь необходимо указывать уникальный пятнадцатизначный номер устройства – IMEI. Изменения не затрагивают граждан России и касаются только иностранцев и лиц без гражданства.

Тем, у кого уже есть SIM-карты, нужно будет подтвердить свою личность с помощью СНИЛС, Госуслуг, IMEI и биометрии до 1 июля 2025 года. На тех, кто уже оформил более 10 SIM-карт, возлагается обязанность расторгнуть лишние договоры, иначе с 1 июля 2025 года услуги связи будут приостановлены.