Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».0 комментариев
ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и СБУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты пять американских снарядов РСЗО HIMARS и 119 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38539 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19969 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29490 единиц специальной военной автомобильной техники, отчитались в Минобороны.
Кроме того, в среду Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины и освобождении Нового Труда в ДНР.
За неделю прошлую неделю ВС России нанесли 24 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ.