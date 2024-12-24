Украинских полицейских обязали выучить английский язык

Кандидатов на руководящие посты в полиции Украины обязали знать английский язык

Tекст: Евгения Караваева

Руководство полиции Украины, а также руководители служб гражданской защиты будут обязаны выучить английский язык. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который уточнил, что соответствующее постановление утвердил кабинет министров Украины. «Нацполиция и ГСЧС теперь должны знать английский язык», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Постановление кабинета министров Украины включает требование к знанию английского языка для кандидатов на руководящие должности в Нацполиции и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, аналогичное требование распространяется на сотрудников руководящего звена Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который признает английский язык языком международного общения. Это обязывает знать английский язык глав местных администраций, их заместителей, сотрудников прокуратуры, старшего и среднего руководящего состава Нацполиции, налоговых и таможенных органов.

Планируется, что с сентября 2026 года английский язык будет использоваться для обучения в детских садах и других дошкольных учреждениях. Власти должны будут обеспечить дублирование информации на английском языке на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в некоторых видах транспорта через два года после вступления закона в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») убрала русский язык с билетов на поезда, и теперь информация на проездных документах будет представлена на украинском и английском языках. Между тем, Государственный институт им. Пушкина провел исследование, показавшее, что русский язык занимает седьмое место по распространенности в мире.

