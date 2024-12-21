На билетах «Укржелдороги» русский язык заменили на английский

Tекст: Мария Иванова

Компания «Укржелдорога» («Укрзализныця») убрала русский язык с билетов на поезда, сообщает «Страна». Теперь информация на проездных документах будет представлена на украинском и английском языках.

Замминистра общин и территорий Тимур Ткаченко заявил, что замена русского языка на английский «способствует интеграции Украины в международное пространство». Он отметил, что такое изменение «улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания», передает ТАСС.

С 2022 года на Украине усилился курс на вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. В стране активно сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, названные в честь известных русских писателей, художников и ученых. Также убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, языковой инспектор-гей (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на Украине, который боролся в Одессе с русскоязычными вывесками, был насильно мобилизован, когда пришел жаловаться в полицию на очередное использование русского языка.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

Между тем в Литве решили, что нужно отказаться от преподавания русского языка даже как иностранного, взамен можно ввести обучение на украинском, заявил министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас.