  • Новость часаРаскрыты детали участия военной контрразведки Украины в незаконном возвращении Саакашвили в Грузию
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    Украина специально наносит газовый удар по европейцам
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    Совет улемов ДУМ отозвал фетву о многоженстве
    В Госдуме объяснили отличие «российской мечты» от западной
    ВС России поразили военные аэродромы и арсеналы ВСУ
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море
    FP: Европа готовит план по развертыванию войск на Украине
    Зурабишвили пригрозила свергнуть «Грузинскую мечту»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский отверг мирные инициативы Орбана

    Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    15 комментариев
    24 декабря 2024, 12:11 • Новости дня

    Аксенов: Эффективность ПВО в Крыму достигла 96%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эффективность противовоздушной обороны в Крыму достигла 95-96%, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    В эфире телеканала «Миллет» Аксенов сообщил, что полуостров имеет одну из самых эффективных систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    По его словам, эффективность системы составляет 95-96%, что обеспечивает надежную защиту от воздушных и ракетных атак.

    «Гарантий здесь с точки зрения ПВО не может в данном случае дать никто, но эффективность противовоздушной обороны республики 95-96%. Мы отслеживаем ситуацию, понимаем, что на сегодня достигнут максимальный результат», – сказал Аксенов.

    Он отметил, что в мире не существует системы ПВО, полностью гарантирующей безопасность. Однако принятые меры позволяют Крыму поддерживать высокий уровень защиты. Аксенов также подчеркнул, что сухопутная операция противника полуострову не угрожает.

    В субботу ПВО за полчаса уничтожила три украинских дрона над Крымом. Накануне средства ПВО сбили дроны ВСУ над Крымом.

    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    24 декабря 2024, 12:22 • Видео
    Санду готовится напасть на Приднестровье

    В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    23 декабря 2024, 20:39 • Новости дня
    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка

    Суд Калининграда приговорил американца к шести годам за попытку похищения ребенка

    В Калининграде осудили американца за попытку похищения ребенка
    @ OblSud_klg

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор гражданину США за похищение несовершеннолетнего и попытку незаконно вывезти его из России.

    Американец приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей за попытку незаконного вывоза из России своего четырехлетнего сына, передает ТАСС. Приговор вступил в законную силу, скоро осужденный будет переведен из СИЗО в колонию.

    Руководитель пресс-службы Калининградского областного суда Марина Бучная отметила, что осужденный имеет право ходатайствовать об отбытии наказания в США. На данный момент подобное ходатайство не подано.

    Суд установил, что 27 июля 2023 года американец прибыл в Калининград для встречи с сыном, гражданином России. Без согласия матери 29 июля он попытался вывезти ребенка за границу, используя автомобиль для поездки в поселок Липовка Мамоновского городского округа. При пересечении границы через лес и болотистую местность он был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

    Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Уголовное дело сопровождалось УФСБ России по Калининградской области, а действия осужденного были квалифицированы по нескольким статьям УК РФ.

    В сентябре в Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка. В июле в столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать.

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    23 декабря 2024, 19:54 • Новости дня
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России, который санкционировал религиозное предписание, допускающее многоженство.

    Основанием стало религиозное предписание, которое допускает многоженство и, по мнению надзорного ведомства, противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

    В религиозном заключении Совета улемов ДУМ говорится о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России. Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, этот документ не соответствует нормам Семейного кодекса РФ, который запрещает заключение брака, если один из партнеров уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

    Также в ведомстве напомнили, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своих внутренних установлений, но при этом не противоречили законодательству России. В связи с этим Генпрокуратура потребовала от ДУМ устранить выявленное нарушение закона.

    Ранее бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить Духовное управление мусульман (ДУМ) на соблюдение закона после разрешения многоженства. Политолог Илья Ухов заявил, что решение ДУМ России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    24 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецке местного жителя лишили российского гражданства из-за попытки установить контакт с СБУ через социальные сети для содействия в ущербе безопасности России.

    В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что житель Донецка по собственной воле пытался выйти на связь с представителями СБУ через социальные сети с целью оказать содействие в выполнении задач, направленных на подрыв безопасности России, передает ТАСС.

    Сообщается, что благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчине не удалось реализовать свой замысел. Решением управления внутренней миграции МВД по ДНР ему был аннулирован статус гражданина России.

    В штабе подчеркнули, что действия мужчины были пресечены прежде, чем он смог нанести реальный ущерб безопасности страны.

    В сентябре в ДНР задержали жителя Донецка, который по заданию украинских спецслужб следил за машинами российских военных и выступал посредником в передаче вознаграждений за теракты, а в Луганской народной республике задержали местного жителя, которого подозревают в передаче киевскому режиму данных о Российской армии для ракетных ударов.

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    23 декабря 2024, 17:59 • Новости дня
    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях на 27 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи заподозрили начальника подразделения ЖКХ Минобороны в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 27 млн рублей.

    Как сообщило главное военное следственное управление СК России, в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

    Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 27 млн рублей.

    В ноябре суд заочно арестовал обвиняемого в хищении имущества Минобороны стоимостью более 940 млн рублей.

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    23 декабря 2024, 19:30 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ближайших мероприятиях с участием Путина

    В Кремле рассказали о мероприятиях с участием Путина в этом году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 26 декабря будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета на курорте «Игора» в Ленинградской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков добавил, что мероприятие пройдет под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так как Армения в этом году председательствует в ЕАЭС, передает ТАСС.

    В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также представители стран-наблюдателей Узбекистана и Кубы, добавил он.

    Накануне, 25 декабря, лидеры стран СНГ также соберутся в Ленинградской области на неформальную встречу. По словам Ушакова, на встрече планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам и вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Подведение итогов российского председательства в СНГ за 2024 год также будет обсуждаться. Подписание документов в ходе встречи не предусмотрено.

    Во вторник, 24 декабря, Путин проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы миграционной политики, а также ключевые темы взаимодействия в политической, экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах. По словам Ушакова, встреча пройдет в «Игоре» и будет посвящена обсуждению актуальных региональных вопросов.

    «Конечно, будут обсуждены острые вопросы в миграционной области, об этом уже президенты договорились», – добавил Ушаков.

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ, который пройдет в Петербурге 25–26 декабря.

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    24 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Джина Спектора к 15 годам за шпионаж

    Мосгорсуд приговорил американца Спектора к 15 годам за шпионаж
    @ Антон Кардашов/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американец Джин Спектор получил 15 лет колонии строгого режима за шпионаж, соответствующее решение вынес Московский городской суд.

    Суд признал Спектора виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, однако с учетом предыдущего приговора окончательно определил срок в 15 лет в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Кроме того, суд оставил в силе штраф в размере 14 млн рублей.

    Судебное заседание проходило в закрытом режиме, за исключением объявления резолютивной части приговора. Лефортовский суд Москвы ранее избрал Спектору меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства дела не раскрываются из-за секретности.

    Спектор ранее был связан с делом Анастасии Алексеевой, бывшей помощницы вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы признал его виновным в посредничестве во взятке и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Позже это решение было отменено, и после повторного разбирательства он получил 3,5 года лишения свободы.

    Ранее Московский городской суд приговорил IT-специалиста Фируза Дадобоева к 13,5 года колонии строгого режима за попытку передать секретные сведения ЦРУ.

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    24 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

    Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
    @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

    «В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс «Сатана», а также ракеты «воздух-воздух», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

    «Украинским специалистам ранее удалось разработать «Нептун», который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно», – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

    По его мнению, на фоне удара «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш», где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. «Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается», – заключил Козюлин.

    Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в «сотнях скрытых, ничем не примечательных» объектах.

    На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – «Трембита». Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

    Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, «сможет достичь Москвы». После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

    Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал «Трембиту» «бомжом» ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

    В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

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    23 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области

    Слюсарь: Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области

    В Ростовской области силы ПВО РФ сбили восемь беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь отметил в своем Telegram-канале, что с девяти вечера системы ПВО и мобильные огневые группы активно отражают нападение. «С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», – написал он.

    По его словам, пострадавших среди местного населения нет, однако продолжается уточнение информации о последствиях атаки на земле. Обстановка остается под контролем, власти региона продолжают следить за развитием событий.

    Напомним, киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа. Власти Татарстана объявляли режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки.

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    24 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России за прошедшие сутки поразили военные объекты ВСУ в 146 районах, включая аэродромы и склады боеприпасов, сообщило Минобороны.

    В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» атаковали вооруженные формирования ВСУ в районах Липцы и Волчанск. Потери противника составили до 40 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в Луганской и Донецкой народных республиках. Было уничтожено до 380 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая самоходные артиллерийские установки и американские орудия.

    На Донецком направлении группировка «Юг» успешно атаковала позиции ВСУ, убив 250 солдат и уничтожив бронетранспортеры и артиллерийскую установку Д-20. Подразделения «Центр» также продолжили наступление, уничтожив до 585 военнослужащих и ряд бронемашин в Донецкой народной республике.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удар по ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, убив до 160 солдат. Группировка «Днепр» на Херсонском направлении нанесла поражение механизированной бригаде ВСУ, убив до 65 военнослужащих.

    Всего с начала спецоперации были уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета и почти 40 тыс. беспилотников, а также другие виды военной техники.

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    23 декабря 2024, 20:57 • Новости дня
    Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу

    Фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на грант в 75 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президентский фонд культурных инициатив не предоставил олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой грант в 75 млн рублей для создания шоу «Алые паруса».

    На сайте организации сообщается, что заявка Загитовой на грант в размере около 75 млн рублей отклонена, передает ТАСС. Заявка предусматривала создание ледового шоу «Алые паруса» без софинансирования и общую сумму расходов в размере 74,799 млн рублей.

    О намерении Загитовой получить грант стало известно в сентябре, когда она планировала реализовать проект в Петербурге с января по июль 2025 года. Шоу должно было привлечь интерес к русской классической литературе и языку, целями которого было приобщение семей с детьми к русской культуре.

    Планировалось, что «Алые паруса» станут уникальным культурным продуктом, который объединит элементы классической литературы и фигурного катания. Тем не менее фонд не поддержал проект, оставив его без финансирования.

    Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова несправедливо подвергается критике за желание получить грант на 74,7 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса».

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    23 декабря 2024, 16:41 • Новости дня
    Боевиков ВСУ из Курской области решили судить в Москве

    В Москве запланировали суд над четырьмя боевиками ВСУ за теракты в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четверо военнослужащих ВСУ обвиняются в совершении терактов и удержании гражданских в Курской области, суд над ними состоится в Москве, сообщили в Следственном комитете России.

    Украинские военнослужащие Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко обвиняются в терактах на территории Курской области, передает РИА «Новости». Уголовное дело в отношении них завершено и передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.

    По данным следствия, в августе эти военные, будучи членами вооруженных формирований Украины, проникли на территорию России. В курском селе Снагость они запугивали местных жителей, угрожая применением оружия, занимали дома и запрещали гражданским передвигаться. Кроме того, они неоднократно открывали огонь, нанося вред как российским военнослужащим, так и мирным жителям.

    В результате оперативных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее военная прокуратура Московского военного округа передала в суд дело о теракте с участием семи военнослужащих ВСУ, задержанных в сентябре. Кроме того, в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.

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    23 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Поджигателя банкоматов в Петербурге арестовали

    Суд арестовал подозреваемого в поджоге банкоматов пожилого петербуржца

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге 70-летний мужчина заключен под стражу по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Колпинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге банкоматов, передает ТАСС. Никифорову вменяют два эпизода террористического акта и одну попытку теракта. Суд избрал меру пресечения до 20 февраля.

    Согласно материалам дела, днем 21 декабря Никифоров проник в отделения Альфа-банка, Сбербанка и Газпромбанка в Колпино. В каждом из них он разливал горючую жидкость на банкоматы. Поджоги удалось совершить в первых двух случаях, однако в третьем мужчина не довел план до конца. По данным полиции, Никифоров действовал по указанию неизвестных злоумышленников.

    Ранее женщина в Норильске устроила поджог банкомата, записывая свои действия на телефон.

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