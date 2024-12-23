ФСБ задержала шпионку СБУ в Херсонской области

ФСБ задержала жительницу Херсонской области за передачу данных СБУ о войсках России

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», сотрудники ФСБ задержали гражданку России, проживающую в Херсонской области, по подозрению в государственной измене. Женщина, 1998 года рождения, установила контакт с представителем СБУ и, по его указанию, собирала и передавала сведения о расположении российских вооруженных сил в регионе.

По данным УФСБ России, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Судом ей избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные органы продолжают расследование, активно выясняя возможные связи обвиняемой с другими участниками преступной деятельности. В рамках дела проводится работа по установлению всех обстоятельств ее сотрудничества с украинской спецслужбой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Херсонской области, который передавал данные о российских войсках военной разведке Украины.

