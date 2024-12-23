Посол Украины в Варшаве сообщил о распределении «Украинского легиона» по частям ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Боднар сообщил, что формируемый в Польше «Украинский легион» не будет действовать как отдельное подразделение, а будет распределен по разным соединениям Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

Боднар отметил, что в ноябре уже было сформировано первое подразделение, следующее запланировано на 10 января. Бойцы проходят базовую военную подготовку в Польше, после чего отправляются на специализированные полигоны в зависимости от их специализации. После подготовки они направляются в соответствующие воинские части на территории Украины.

По словам Боднара, на участие в легионе подано более тысячи заявок, которые рассматриваются соответствующей комиссией.

Российское Минобороны неоднократно заявляло, что иностранные наемники, использующиеся киевским режимом, служат «пушечным мясом», а российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что участие наемников из западных стран в конфликте делает эти страны стороной конфликта. А Сергей Лавров, министр иностранных дел России, отмечал, что некоторые страны могут отправлять своих кадровых военных на Украину под видом наемников.

Ранее сообщалось, что в Польше не смогли собрать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, «Украинский легион» в Польше оказался мистификацией, а ставка ВСУ на наемников провалилась.