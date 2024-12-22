Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Путин похвалил показатели авиаперевозок в России
Путин назвал хорошими показатели авиаперевозок в России
Президент России Владимир Путин назвал показатели авиаперевозок в России хорошими и прогнозирует рост до 111 млн пассажиров в 2024 году.
Путин во время церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры в воскресенье выразил удовлетворение показателями авиаперевозок в стране, сообщает РИА «Новости». По его словам, ожидается, что в 2024 году объем авиаперевозок в России достигнет 111 млн пассажиров.
«В целом показатель хороший, конечно», – подчеркнул Путин, отмечая важность развития авиационной инфраструктуры в стране.
Президент также акцентировал внимание на значении пропускной способности аэропортов, особенно на фоне увеличивающегося объема пассажиропотока. Он подчеркнул, что развитие этой сферы играет ключевую роль в обеспечении удобства и безопасности пассажиров.
Ранее Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.