В больнице Курска приняли14 жителей Рыльска, пострадавших от атаки ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

В результате ракетного удара ВСУ, который произошел вечером 20 декабря, 14 жителей Рыльска получили повреждения и были госпитализированы в курскую областную клиническую больницу, передает ТАСС. Врио губернатора региона Александр Хинштейн посетил пострадавших и сообщил, что большинство из них получили незначительные повреждения.



Среди пострадавших находится беременная Юлия, которой врачи уделяют особое внимание. Во время атаки она спряталась за машиной, что спасло ее от серьезных травм, хотя осколки пробили бензобак автомобиля. Владелец этой машины, находящийся в соседней палате, также получил ранения вместе с 14-летним сыном Юлии.

Работников местного дома культуры Романа и Юлию, которые находились в здании во время обстрела, также доставили в больницу. Во время налета они записывали песню для односельчан в студии. Стены разрушенного здания защитили их от гибели.

ВСУ нанесли удар по Рыльску 20 декабря, в результате чего погибли пять человек и двенадцать пострадали. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки вооруженных сил Украины на город Рыльск Курской области пострадала женщина на девятом месяце беременности, а также еще восемь жителей города, пять из которых отправлены в Курскую областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из-за обстрела ВСУ Рыльска пострадали 12 зданий, включая десять объектов социальной инфраструктуры, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.