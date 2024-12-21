Захарова заявила, что Зеленский возглавил террористическую ячейку, убивающую мирных людей

Tекст: Мария Иванова

Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил террористическую ячейку, осуществляющую атаки на мирных людей, передает РИА «Новости». Она использовала термин «Усама Бен Зеленский», сравнивая его с известным террористом.

Захарова отметила, что поведение Зеленского на мировой арене повторяет сценарии, используемые западными странами ранее. Она подчеркнула, что США и Британия также готовили Бен Ладена, и, по ее мнению, сегодня Зеленский действует по аналогичному сценарию.

«Теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре», – заявила Захарова.

По словам Захаровой, западные страны часто наделяют таких лидеров как Зеленский иллюзорными демократическими целями, но, в итоге, они становятся экстремистами.

«Классическая схема того, как американцы, британцы – западники приводят под видом неких демократизаторов таких проплаченных людей, а потом эти как бы люди срываются в такое экстремистское террористическое пике», – добавила представитель МИД.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС.

Напомним, в субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, из которых три были нацеленына объекты ОПК и уничтожены, остальные ударили по жилым домам.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.