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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 15:20 • Новости дня

    Французский политик обвинил Киев в «похищении людей» для войны

    Флориан Филиппо заявил, что Киев похищает украинцев для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим продолжает похищать граждан прямо на улицах для отправки на фронтовую «бойню», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, ситуация не изменилась с начала 2024 года, киевский режим продолжает похищать граждан прямо на улицах для отправки на фронтовую «бойню», передает РИА «Новости».

    Филиппо выразил надежду, что инаугурация Дональда Трампа 20 января 2025 года ознаменует начало конца «этого ада», призвав также выйти Францию из НАТО.

    К сообщению политик прикрепил видеофрагмент, на котором люди в камуфляжной одежде затаскивают мужчину в фургон.

    Издание Guardian сообщало, что Вооруженные силы Украины пополнили «старыми, больными и пьяницами».

    Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года, и в Раде уже заявили, что лишат его статуса советника.

    На прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти «хватают людей на улицах, как бродячих собак», и кидают их на поле боя.

    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

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    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    21 декабря 2024, 02:49 • Новости дня
    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве

    Заявление советника комитета Рады Волянского о планах Киева по мобилизации 18-летних вызвало скандал на Украине

    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года. В Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.

    Волянский в эфире новостного YouTube-канала отметил, что европейские и американские партнеры с 2022 года настаивают на снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

    «Поэтому когда меня спрашивают, снизится ли он, то, конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах – январь, февраль, март – будет принято такое решение по снижению мобилизационного возраста», – приводит его слова ТАСС.

    Ведущая была шокирована этим заявлением и напомила о обещаниях украинского лидера Владимира Зеленского не снижать мобилизационный возраст. Однако Волянский настаивал на том, что обсуждение этого вопроса продолжается, чтобы определить общественные настроения. Волянский заявил, что украинская администрация согласится на требования США, которые могут пойти на сокращение или прекращение военной помощи.

    Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующем заседании будет поднят вопрос о лишении Волянского статуса советника. Он назвал высказывания Волянского «малопонятными и спекулятивными». Член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также оспорил наличие законодательных инициатив по снижению возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

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    20 декабря 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области, есть пострадавшие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Рыльского района Андрей Белоусов.

    В результате нападения повреждены социальные объекты, не обошлось без пострадавших, сообщил Белоусов, передает РИА «Новости». По его словам, было около 15 прилетов.

    «Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты... Ракеты прилетели, массированный обстрел города... Около 15 прилетов», – сообщил Белоусов.

    В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что нет сомнений в том, что российские силы выбьют ВСУ из Курской области.

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    20 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Премьер Испании отказался отправлять войска на Украину

    Премьер Испании Санчес отказался отправлять войска на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанские власти не планируют отправлять военных на Украину, несмотря на соглашение о безопасности, заключенное несколько месяцев назад, заявил премьер Испании Педро Санчес.

    По итогам саммита ЕС Санчес, отвечая на вопрос о возможном участии Испании в гипотетических миротворческих силах ЕС на украинской территории, заявил, что страна не планирует отправку своих военных на Украину, передает РИА «Новости». Он напомнил о двустороннем соглашении по безопасности, подписанном с Киевом несколько месяцев назад.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также чтобы избежать обвинений в разделении страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, и призвал не забегать вперед, подчеркивая необходимость полноценного мира.

    Коментарии (8)
    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

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    21 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

    Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

     Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

    По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

    «Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

    Коментарии (3)
    21 декабря 2024, 06:20 • Новости дня
    Зеленский задумался о покупке места в НАТО для Украины за российские активы

    Фицо заявил о предложении Зеленского заплатить 500 млн евро из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский интересовался, можно ли за 500 млн евро из российских активов купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, добавив, что ответил отказом.

    По словам Фицо, это произошло во время переговоров в Брюсселе, когда Зеленский «вернулся к теме газа», передает ТАСС.

    «Он спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он дал мне 500 млн евро из российских активов. Я, естественно, ответил ему: никогда», – сказал Фицо.

    Фицо также выразил свое мнение о перспективах вступления Украины в НАТО, назвав их «полностью нереальными». Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о своем несогласии с такой инициативой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны. Фицо полагает, что Украина не получит приглашения в НАТО и потеряет часть своих территорий, включая Крым.


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    21 декабря 2024, 13:35 • Новости дня
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    ВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ у Александрии, Викторовки, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Мартыновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Русского Поречного, Свердликово, Черкасской Конопельки, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны ВСУ Отражены две контратаки штурмовых групп противника сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Александрии, Викторовки, Гуево, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Журавки и Локни в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре бронемашины и две станции РЭБ, перечисли в Минобороны.

    За время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 бронемашин, 1166 автомобилей, 323 арторудия, 42 пусковые установки ПСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск подвергся ракетному удару со стороны ВСУ. При этом Курская АЭС не получила повреждений после атаки ВСУ.

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    21 декабря 2024, 07:19 • Новости дня
    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась

    Хинштейн сообщил об отсутствии детей среди погибших при обстреле Рыльска Украиной

    Гибель ребенка в результате украинского обстрела Рыльска не подтвердилась
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Среди жертв обстрела Рыльска детей нет, погибли пять человек, а не шесть, как указывалось ранее, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести – нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии», – сказал Хинштейн в видеообращении в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования родственникам погибших и жителям Рыльска, подчеркнув, что правительство региона окажет пострадавшим максимальную помощь, передает ТАСС.

    Количество пострадавших составило 12 человек, из которых девять находятся в областной больнице. Восьми пострадавшим диагностированы легкие повреждения, состояние еще одного человека оценивается как средней тяжести.

    Он также сообщил, что возвращается из Рыльска, где провел заседание оперативного штаба и осмотрел поврежденные объекты. Всего пострадали девять объектов, семь из которых являются объектами социальной инфраструктуры. Помимо этого, повреждения получили несколько малоэтажных жилых домов и частных строений, в ряде домов выбиты окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. Сообщалось, что погибли шесть человек, включая ребенка.

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    20 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Скандально известный дипломат Мельник назначен постпредом Украины при ООН

    Зеленский назначил оскорбившего Шольца дипломата Мельника постпредом Украины при ООН

    Скандально известный дипломат Мельник назначен постпредом Украины при ООН
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о назначении постпредом Украины при ООН Андрея Мельника, который называл канцлера Олафа Шольца «ливерной колбасой», когда был послом Украины в Германии.

    Зеленский заявил о назначении новых украинских послов, согласовано «более 30 решений», передает РИА «Новости».

    «Среди которых Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник известен скандальными выходками. На должности посла в Германии он оскорбил Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Также Мельник «послал к черту» депутата Бундестага Ральфа Стенгера. Позднее его перевели на должность посла в Бразилии. Сообщалось, что Зеленский рассматривает его кандидатуру на пост посла Украины в США.

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    20 декабря 2024, 23:37 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Также сообщается о взрывах в городе Херсоне, который контролируют вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    В пятницу Минобороны России сообщило, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

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    21 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили населенный пункт Островского в ДНР
    Российские войска освободили населенный пункт Островского в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Зализнянского, Орехово-Василевки, Часова Яра, Курахово, Северска ДНР и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 285 военнослужащих, две бронемашины, 122-мм гаубица Д-30, американская 105-мм гаубица М119 и пять полевых складов боеприпасов.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины возле Дзержинска, Песчаного, Красного, Новотроицкого, Новооленовки, Надеждинки, Красноармейска, Щербиновки и Шевченко ДНР, сообщил Конашенков.

    Группировка отразила 12 контратак ВФУ. Противник при этом потерял до 580 военнослужащих, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, американские бронетранспортеры М113 и М1117, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и три броемашины, в том числе американскую MaxxPro.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении было нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Казачьей Лопани и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три 122-мм гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной и штурмовой бригад ВСУ рядом с Западным, Загрызово, Лозовой, Двуречной Харьковской области, Червоной Дибровой ЛНР и Торским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Отражены две контратаки штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, два пикапа, пять 122-мм гаубиц Д-30, а также американские бронетранспортер М113, две 105-мм гаубицы М101 и две 105-мм гаубицы М119. Уничтожены склад с боеприпасами и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Разлива, Великой Новоселки, Константинополя и Сторожевого ДНР.

    Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, две американские 155-мм гаубицы М198 и 152-мм самоходная артустановка «Акация», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска отчитались об освобождении Успеновки и Новопустынки в ДНР.

    Днем ранее российские войска освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР, а до этого освобождены Старые Терны и Трудовое в ДНР.

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    21 декабря 2024, 09:21 • Новости дня
    ВСУ начали отвод войск из окруженного Курахово

    Украинские войска начали отвод сил из окруженного Курахово в Дачное в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские войска начали отводить силы из Курахово в село Дачное в ДНР, где возводят укрепительные районы, в то время как российские войска уже освободили около 90% территории Курахово, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Украинские войска начали отводить силы из Курахово в село Дачное на западе Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова. Он указал, что силы ВСУ перемещаются для создания укрепительных районов в Дачном.

    Российские войска продолжают окружать город, контролируя около 90% его территории. Бои сосредоточены в северо-западной части, где украинские силы еще сопротивляются.

    Курахово играет важную оперативную роль, будучи крупнейшим населенным пунктом на юго-западе Донбасса, который остается под контролем ВСУ. Расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах от Красноармейска (ныне Покровск), город имеет стратегическое значение для обеих сторон. Захват Курахово позволит российским силам продвигаться к западной границе ДНР.

    Ранее вооруженные силы Украины отступили с позиций южнее Курахово в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими войсками.

    Между тем Киев отдавал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа.

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