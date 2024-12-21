Флориан Филиппо заявил, что Киев похищает украинцев для отправки на фронт

Tекст: Вера Басилая

По его словам, ситуация не изменилась с начала 2024 года, киевский режим продолжает похищать граждан прямо на улицах для отправки на фронтовую «бойню», передает РИА «Новости».

Филиппо выразил надежду, что инаугурация Дональда Трампа 20 января 2025 года ознаменует начало конца «этого ада», призвав также выйти Францию из НАТО.

К сообщению политик прикрепил видеофрагмент, на котором люди в камуфляжной одежде затаскивают мужчину в фургон.

Издание Guardian сообщало, что Вооруженные силы Украины пополнили «старыми, больными и пьяницами».

Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года, и в Раде уже заявили, что лишат его статуса советника.

На прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти «хватают людей на улицах, как бродячих собак», и кидают их на поле боя.