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Член жюри объяснил выбор победителей премии для писателей и поэтов имени Фазиля Искандера
В Москве объявлены лауреаты Международной премии имени Фазиля Искандера
Писатель из Бишкека Владимир Лидский одержал победу в номинации «Художественная проза» Международной премии имени Фазиля Искандера. Награду он получил за книгу «Темная Лида». Награждение победителей премии, учрежденной «Русским ПЕН-центром» и проведенной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошло в пятницу в московском отеле «Метрополь».
«Владимир Лидский представил книгу, написанную на одном дыхании, выстроенную как цепь неповторимых ассоциаций. Его «Темная Лида» своей закоптелой керосиновой лампой высветлила не только историю маленького городка с его горестями, надеждами, расстрелами, духовными взлетами, но и притянула к себе всю истерзанную мироколицу», – объяснил «Литературной газете» выбор победителя председатель оргкомитета премии, вице-президент Межрегиональной общественной организации писателей «Русский ПЕН-центр» Борис Евсеев.
В номинации «Поэзия» лауреатом стал российский поэт и прозаик Станислав Минаков из Белгорода со сборником стихов разных лет «Русалим». «Станислав Минаков поразил своим «Русалимом», этим русским небесным градом, как в народе когда-то называли Иерусалим. Сладко смешав высокие и низкие ряды языка, исторические и нынешние события, он при помощи ритмов незарегулированного стиха создал некую новую поэтическую теодицею», – говорит Евсеев.
Победителем в области детской и подростковой литературы стала Елена Бодрова, написавшая роман «Имитация». «Искусство литературной фуги преподнесла нам Елена Бодрова в романе, который прочтут те дети, которые устали от сюсюканья взрослых», – пояснил выбор жюри глава «ПЕН-центра».
Татьяна Пискарева с циклом эссе победила в категории «Художественная публицистика». В номинации «Киносценарий и драматургия» победителем стал Саш (Александр) Тюжин. Награду он получил за пьесу «Один билет до Марса». «С новой точки обзора взглянула на судьбы и тексты Заболоцкого, Паустовского и Луговского Татьяна Пискарева. Саш Тюжин ярко показал скрытые возможности сочетания в сценических диалогах языка молодежного и языка высокого, традиционного», – отметил Евсеев.
Жюри также присудило почетные дипломы. В номинации «Проза» ими удостоены: Елена Сафронова за сатирико-фантастический роман «Ультра-Бареткин» и Евгений Сухов за роман «Скитания Чудотворной». В номинации «Поэзия» почетные дипломы присуждены Вере Зубаревой за стихи, поэмы и эссе «Лукоморье у берега…», Анне Мамаенко за книгу «Солнце контрабандистов», Игорю Елисееву за книгу стихотворений «Что волнует душу...»
В номинации «Детская и подростковая литература» обладателем почетного диплома стал Дмитрий Лиханов за повесть «Маленькое сердце». Елена Янушевская отмечена дипломом в номинации «Художественная публицистика» за эссеистические беседы «Дом, который построил Ницше» и «Хороша ли культура отмены смерти?» В номинации «Киносценарий и драматургия» почетный диплом присужден Никите Контукову за рукопись киносценария «Возвращаясь домой».
Премия им. Фазиля Искандера была учреждена в 2016 году. В этом году она прошла при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В состав жюри этого года вошли писатели Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова, Андрей Новиков-Ланской, Владимир Семенов. Возглавил жюри лауреат премий «Триумф» 2009 года и «Большая книга» 2012 года Евгений Попов.
Следующий цикл премии стартует весной 2025 года.