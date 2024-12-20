  • Новость часаТрамп потребовал от Европы крупномасштабных закупок нефти и газа из США и пригрозил пошлинами
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    Зачем Трамп пугает поглощением Канады
    Израильский эксперт оценил данные о выводе российских сил из Сирии в Ливию
    России потребовались 400 тысяч строителей
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    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и «ярком зареве» в Киеве
    Выяснилось, когда подозреваемый в убийстве Кириллова приехал в Россию
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

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    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    20 комментариев
    20 декабря 2024, 09:35 • Новости дня

    Россия в октябре увеличила инвестиции в облигации США до 28 млн долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Россия в октябре увеличила объем инвестиций в государственные облигации США до 28 млн долларов, включая 24 млн долларов в долгосрочные и 4 млн долларов в краткосрочные облигации, свидетельствуют данные Министерства финансов США.

    Уточняется, что Россия в октябре нарастила объем инвестиций в американские государственные облигации до 28 млн долларов, передает «Коммерсантъ».

    Из этой суммы 24 млн долларов были вложены в долгосрочные облигации, а 4 млн долларов – в краткосрочные.

    В сентябре объем российских инвестиций в государственный долг США составлял 25 млн долларов. В предыдущие месяцы, август и июль, сумма вложений была на уровне 24 млн долларов.

    Наибольший объем инвестиций в этом году был зафиксирован в июне – 44 млн долларов, однако с весны 2018 года Россия начала постепенное сокращение инвестиций в американский госдолг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект о временном финансировании федерального правительства и повышении потолка госдолга для предотвращения шатдауна.

    Газета Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявлял, что стороны практически достигли необходимой договоренности.

    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    19 декабря 2024, 23:25 • Новости дня
    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны

    США заявили о возможностях России, КНДР и Китая нанести ядерный удар по США

    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

    «Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», – приводит слова Файнера РИА «Новости».

    Выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО), Файнер также заявил, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если Китай и другие государства продолжат наращивать свои арсеналы. Он подчеркнул, что в случае негативного развития этих тенденций изменения в развертывании американских ядерных сил могут стать необходимыми.

    Вашингтон, по словам Файнера, стремится к контролю над вооружениями, но готов адаптироваться к изменяющейся глобальной ядерной динамике.

    При этом США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем в вопросах стратегической стабильности, считая их более конструктивными, чем трехсторонний диалог. Файнер отметил, что различия в ядерных возможностях и доктринах России и Китая требуют отдельного подхода к каждой из стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР.

    В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на риски обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, и прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    18 декабря 2024, 00:17 • Новости дня
    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска

    The New York Times: Власти США начали проверки SpaceX и Илона Маска из-за нарушения секретности

    Власти США начали проверку SpaceX и Илона Маска
    @ Damian Dovarganes/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США начали проверку компании SpaceX и Илона Маска из-за предполагаемых нарушений секретности, включая недопустимое утаивание деталей встреч с иностранными лидерами, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Власти США начали проверки в отношении компании SpaceX и ее основателя Илона Маска, передает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    Проверки связаны с возможными нарушениями секретности информации, в частности с несоблюдением регламента о раскрытии данных.

    NYT отмечает, что начаты как минимум три проверки, нацеленные на оценку соблюдения SpaceX и Маском правил защиты государственной тайны. Издание подчеркивает, что Маск и его компания неоднократно не предоставляли требуемую информацию о встречах с иностранными лидерами.

    Проверками занимаются служба генерального инспектора Пентагона, отдел заместителя министра обороны и ВВС США. Эти структуры пытаются определить, насколько серьезны нарушения и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения в будущем.

    Ранее юристы SpaceX рекомендовали ограничить доступ Илона Маска к секретной информации о военных и разведывательных грузах в космосе из-за его истории с употреблением наркотиков.

    Кроме того, комиссия по ценным бумагам США начала расследование возможных нарушений в Neuralink Маска.

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    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

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    17 декабря 2024, 22:50 • Новости дня
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова

    Мария Захарова назвала смехотворными заявления США о непричастности к убийству Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворны, поскольку Вашингтон создал и поддерживает киевский режим, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, такие заявления звучат смешно, учитывая, что именно США создали и поддерживают киевский режим, финансируют его и поставляют оружие.

    Американский Госдепартамент в лице его официального представителя Мэттью Миллера заявил, что США не имеют отношения к теракту в Москве, в результате которого был убит Кириллов.

    Однако Захарова указывает на то, что доказательства говорят об обратном.

    «Вашингтон никогда не осуждал ни одного теракта или запланированного убийства, совершенного киевским режимом», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели Кириллова и его помощника.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    17 декабря 2024, 23:48 • Новости дня
    Госдеп США отказался комментировать убийство генерала Кириллова

    Миллер заявил, что США нечего сказать о контактах с Украиной по убийству генерала Кириллова

    Tекст: Вера Басилая

    США нечего сказать о приватных контактах между Вашингтоном и Киевом по поводу убийства начальника войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Миллер подчеркнул, что каждая страна должна сама говорить о своей степени участия в таких событиях. Он также выразил уверенность в том, что США не имеют никакого отношения к убийству российского генерала.

    По его словам, Госдеп не располагает информацией о «приватных контактах» с Украиной по поводу убийства Игоря Кириллова, передает РИА «Новости».

    Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смехотворным заявление США о непричастности к гибели Кириллова.

    Захарова также обвинила Запад в одобрении теракта в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    19 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк

    США разрешили Венгрии проводить платежи за газ через санкционный Газпромбанк

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

    США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить Будапешту продолжать платежи за газ, передает Интерфакс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил об этом решении в Нью-Йорке.

    Санкции против Газпромбанка были введены Минфином США 21 ноября 2024 года, что вызвало беспокойство в Будапеште по поводу возможного влияния на энергоснабжение страны. Сийярто ранее заявлял, что санкции США угрожают энергетической безопасности ряда стран Центральной Европы.

    18 декабря OFAC, подразделение Минфина США, опубликовало лицензию, разрешающую транзакции с Газпромбанком в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года. Исключение касается проектов, начатых до добавления банка в список SDN. Однако на новые проекты, такие как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии, лицензия не распространяется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

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    18 декабря 2024, 22:57 • Новости дня
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

    ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная резервная система США уменьшила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых, с целью поддержки экономического роста и контроля инфляции.

    Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

    Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

    В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

    Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.

    Коментарии (9)
    19 декабря 2024, 10:34 • Новости дня
    Маск назвал помощь Украине худшим решением США

    Илон Маск назвал помощь Украине худшим решением в истории США

    Маск назвал помощь Украине худшим решением США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения в целесообразности военной помощи Украине, назвав это решение одним из худших в истории США.

    Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил сомнения в правильности решения администрации президента США о предоставлении Украине военной помощи, пишет «Коммерсантъ».

    Он назвал этот шаг одним из «худших законопроектов в истории».

    Ожидается, что после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США Илон Маск может войти в его команду. В свою очередь, Трамп может предпринять попытки разморозить российские активы, что может быть связано с пересмотром условий кредитования.

    До этого Илон Маск высказал возмущение по поводу кредита в 20 млрд долларов, который США планируют выделить Украине за счет доходов от замороженных российских активов, назвав это безумием.

    Ранее сообщалось, что посланник Трампа Кит Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам.

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