Россия в октябре увеличила инвестиции в облигации США до 28 млн долларов

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что Россия в октябре нарастила объем инвестиций в американские государственные облигации до 28 млн долларов, передает «Коммерсантъ».

Из этой суммы 24 млн долларов были вложены в долгосрочные облигации, а 4 млн долларов – в краткосрочные.

В сентябре объем российских инвестиций в государственный долг США составлял 25 млн долларов. В предыдущие месяцы, август и июль, сумма вложений была на уровне 24 млн долларов.

Наибольший объем инвестиций в этом году был зафиксирован в июне – 44 млн долларов, однако с весны 2018 года Россия начала постепенное сокращение инвестиций в американский госдолг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект о временном финансировании федерального правительства и повышении потолка госдолга для предотвращения шатдауна.

Газета Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявлял, что стороны практически достигли необходимой договоренности.