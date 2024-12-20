Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.0 комментариев
Россия в октябре увеличила инвестиции в облигации США до 28 млн долларов
Россия в октябре увеличила объем инвестиций в государственные облигации США до 28 млн долларов, включая 24 млн долларов в долгосрочные и 4 млн долларов в краткосрочные облигации, свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Уточняется, что Россия в октябре нарастила объем инвестиций в американские государственные облигации до 28 млн долларов, передает «Коммерсантъ».
Из этой суммы 24 млн долларов были вложены в долгосрочные облигации, а 4 млн долларов – в краткосрочные.
В сентябре объем российских инвестиций в государственный долг США составлял 25 млн долларов. В предыдущие месяцы, август и июль, сумма вложений была на уровне 24 млн долларов.
Наибольший объем инвестиций в этом году был зафиксирован в июне – 44 млн долларов, однако с весны 2018 года Россия начала постепенное сокращение инвестиций в американский госдолг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США отклонила законопроект о временном финансировании федерального правительства и повышении потолка госдолга для предотвращения шатдауна.
Газета Washington Post сообщила, что США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявлял, что стороны практически достигли необходимой договоренности.