Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».20 комментариев
Глава Владивостока рекомендовал отпустить работников из-за снега
Стало известно о сокращении рабочего дня во Владивостоке из-за мокрого снега и гололеда
Власти Владивостока советуют работодателям отпустить сотрудников домой после 14:00 из-за ожидаемого мокрого снега и гололеда.
Как передает РИА «Новости», глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал работодателям отпустить сотрудников пораньше в связи с неблагоприятными погодными условиями. В понедельник ожидается мокрый снег и возможное образование гололеда, что сделает поездки по городу опасными.
В соответствии с рекомендацией, сотрудники могут покинуть рабочие места после 14:00 по местному времени. Это связано с прогнозами синоптиков, которые предупреждают о резком понижении температуры воздуха.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, в муниципальных школах Владивостока сокращены уроки для второй смены. Власти также предостерегают жителей от использования личного транспорта, чтобы избежать аварий и заторов.
Согласно данным Примгидромета, регион находится под влиянием циклона, который принес осадки и резкое похолодание. Особенно сложная ситуация складывается на юге и побережье, где наблюдаются осадки в виде снега с дождем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2012 году на Приморье обрушился мощный снегопад, вызвавший значительные транспортные сложности. В 2021 году в Приморье выпал «рыжий» дождь, причиной которого стали песчаные частицы из Китая, принесенные ветром. В 2023 году власти Владивостока предложили перевести жителей на удаленный режим работы из-за очередного сильного снегопада.