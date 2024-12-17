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Назван лучший футболист года по версии ФИФА
Винисиус из «Реала» победил в номинации лучший игрок года ФИФА 2024
Бразильский футболист Винисиус из мадридского клуба «Реал» назван лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА на церемонии в Дохе.
Бразилец Винисиус, нападающий мадридского «Реала», признан лучшим футболистом 2024 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС. Церемония вручения награды состоялась в столице Катара, Дохе.
Среди номинантов на звание лучшего игрока также были его товарищи по команде, испанец Даниэль Карвахаль и уругваец Федерико Вальверде, а также англичанин Джуд Беллингем и француз Килиан Мбаппе, в прошлом игравший за ПСЖ.
Кроме того, в список претендентов вошли норвежец Эрлинг Холанд и испанец Родри из «Манчестер Сити», немец Флориан Вирц из «Байера» и испанец Ламин Ямаль из «Барселоны». Также в шорт-листе находился бывший игрок «Реала», немец Тони Кроос, завершивший свою карьеру после чемпионата Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил травму голени в матче Национальной хоккейной лиги против «Юты» и не сможет играть несколько недель. Шведская прокуратура подтвердила расследование по делу об изнасиловании, где фигурирует нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.