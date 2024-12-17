У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.2 комментария
Европарламент назвал Зурабишвили бывшим президентом Грузии
Саломе Зурабишвили приглашена выступить в Европарламенте как «бывший президент Грузии», сообщили телекомпания «Имеди», интернет-ресурс Prime Time и другие СМИ страны со ссылкой на официальный сайт ЕП, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Ранее о приглашении Зурабишвили выступить перед евродепутатами сообщила председатель ЕП Роберта Метсола.
Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, однако она отказывается покидать свой пост и резиденцию.
Во вторник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал ее предстоящее выступление в ЕП «маленьким перформансом».
«Встанут перед Зурабишвили на ноги, как перед (украинским лидером Владимиром) Зеленским, а потом все закончится овациями. Но на событиях в Грузии все это никак не отразится», – заявил глава правительства Грузии.
«Конкретные чиновники и политики такими простыми перформансами никакого эффекта на развитие событий в Грузии не окажут», – отметил он.
Ранее Ираклий Кобахидзе, комментируя попытки Зурабишвили и радикальной оппозиции устроить в Грузии «майдан», сказал, что эти планы провалились.
«Как говорят о таком итальянцы, finita la commedia», – заявил премьер-министр Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелегитимными, потому что «никто никого не выбирал».
В Грузии пообещали использовать силу для вывода из президентского дворца Зурабишвили.